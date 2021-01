Hatvannégy éves korában elhunyt Vass Gábor színművész – tudatta a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) Szinkron Alapszervezete Facebook-oldalán.

A Szinkron szakma nevő Facebook-oldal azt írja, hogy SzinkronJunkie blog a család kérésére a következőket tette közzé:

„Hosszan tartó, súlyos betegségét legyőzve, koronavírusos fertőzés következtében elhunyt Vass Gábor.

A fertőzés előtt, betegsége mellett is erőn felül és jókedvűen dolgozott. Osztozunk a család, az ismerősök és a rajongók gyászában.”

A színművész színházi és filmes szerepei mellett világhírű színészeknek kölcsönözte a hangját több sikerfilmben.

Vass Gábor 1956. június 23-án született Kömlőn. Gyermekkorát Egerben töltötte, ott folytatta alap- és középfokú tanulmányait. A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1974 és 1978 között végezte el Várkonyi Zoltán utolsó osztályának növendékeként.

A művész diplomája megszerzése után egy évadot a szolnoki Szigligeti Színháznál töltött, 1979 és 1984 között a Szegedi Nemzeti Színházban játszott. Ezt követően tíz évig, 1994-ig volt a Madách Színház tagja, ezután szabadúszó lett.

Németh László Galilei című drámájának Ruszt József rendezte veszprémi előadásában a 2000-es évek elején a főszerepet alakította, akkor játszotta el szintén Veszprémben Tevje szerepét is a Hegedűs a háztetőn című darabban. Korcsmáros György győri Egerek és emberek-rendezésében Lennie-t alakította.

Jellegzetes hangja miatt szinkronszínészként is gyakran foglalkoztatták, több rádiónak és televíziós csatornának is ő volt a hangja. 2005-ig az HBO, 2014-től az AMC csatornahangja, 2012-től a debreceni Best FM, 2016-tól pedig a Retro Rádió hangja volt.

Több alkalommal szinkronizálta Sean Conneryt, köztük a James Bond-filmekben. Clark Gable magyar hangja volt az Elfújta a szél című alkotásban. Robert De Nirót, Samuel L. Jacksont és Russell Crowe-t is megszólaltatta magyarul, valamint az első Die Hardban Bruce Willis szinkronhangja volt. A kis hableány című Disney-filmben Sebastiannak kölcsönözte hangját.

Nyitókép: forrás: magyar.film.hu