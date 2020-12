Szombati adatok: tempósan csökken az aktív fertőzöttek száma, de 118-an megint meghaltak

1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - a pénteki adat 2610 volt -, ezzel 315 362 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg - a pénteki adat 104 volt -, így az elhunytak száma 8 951 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 126 482 fő, egy nap alatt 2500-zal emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 179 929 fő, ebben majdnem 1500 fős a csökkenés. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 20 százaléka, a gyógyultak 20 százaléka budapesti.

6 003 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 468-an vannak lélegeztetőgépen.

24 878 hatósági házi karantént rendeltek el, és 2 607 298 mintavétel történt eddig Magyarországon.

Továbbra is érvényben van, hogy az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedési eszközöket. Az ingyenes utazáshoz munkáltatói igazolás szükséges arról, hogy a személy a veszélyhelyzettel összefüggő vagy a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat lát el. Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett. A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

Továbbra is fontos az iskolák működésének fenntartása, ezért a téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, ott a fertőtlenítést a katonák végzik. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban a téli szünet után egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Az iskolákban továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés, és iskolakezdés előtt, január elején a pedagógusok számára lehetővé teszik az önkéntesen és ingyenesen gyorstesztelést, erre már lehet regsiztrálni.

Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak, amelybe a 14 év alattiak nem számítanak bele. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt