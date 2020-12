Operatív törzs: növekedhet a stressz a következő napokban - cikkünk frissül

Az operatív törzs szerdán is megtartotta napi tájékoztatóját.

Elsőként Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese ismertette a friss intézkedési adatokat, az elmúlt napon már csak egy üzlet bezárására kényszerültek - három napra -, de még mindig magas azok száma, akik nem viselik megfelelően a maszkot.

277 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegésével kapcsolatban az elmúlt napon

- tette hozzá.

Karanténadatok: 17 789 hatósági házi karantént tudtak ellenőrizni, mobilon keresztül 4001 ember ellenőrizhető jelenleg.

Büntetőügyekből már majdnem 500-at indítottak, 98 embert kellett kihallgatni.

Galgóczy Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa a tájékoztatón közölte a friss járványszámokat, és figyelmeztetett, az eddigi szabályokat január 11-ig be kell tartani mind.

"A szorongás és stressz a közelgő ünnepek alatt még fokozódhat is" - hangsúlyozta.

Kritikus pontjai lesznek szerinte a fertőzésnek a bevásárlóközpontok karácsony előtt, a "specifikus védőeszközre", az oltásra viszont még várni kell.

"Kérem, hogy bízzanak a szakemberek véleményében, és csak hivatalos forrásból tákjékozódjanak a védőoltással kapcsolatban" - húzta alá.

Ösztönözte az embereket arra, hogy regisztráljanak a Vakcinainfo.gov.hu portálon, ahol

"egyelőre oltásigény felmérése történik", nem kötelez ez senkit az oltás beadására.

Kérdések - válaszok

- Milyen oltási hatásai lehetnek a vakcináknak?

- Még nincs vakcina. Amint lesz, a tájékoztás is érkezik erről. Az oltóorvos kötelessége is lesz tájékoztatni, hogy az oltás milyen reakciókkal járhat. A Vakcinainfo.gov.hu és a napi tájékoztatók is segítenek majd a tájékozódásban.

- A gyermekeket is be kell-e oltatni majd?

- Ezt majd az adott vakcina dönti el. Amelyik vakcina gyermekkorban ajánlott, azt érdemes lesz beadatni.

- Hogy látják a lakossági fegyelmet?

- Nincsenek már kiugró adatok, ebből az következik, hogy az emberek megértették az intézkedések jogosságát.

- A nagyáruházakban rengetegféle maszk van. Mind jó?

- Az egyik megfelelő az egyszer használatos sebészi maszk. A textilmaszk többször is használható, de folyamatosan mosni kell ezeket.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergel