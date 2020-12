Müller Cecília: Orbán Viktor jelenti be még ma a karácsonyi átmeneti korlátozásokat

A korábbi napokénál sokkal jobb járványügyi adatokat közöltek hétfőn a Koronavírus.gov.hu portálon, a folyamatosan 150-es vagy afölötti halálozási számok után egy alig 100 fölötti adat érkezett, az új fertőzöttek számát tekintve pedig csaknem feleződés volt tapasztalható.

A napi adatokról ITT írtunk részletesebben.

Hétfő reggel aztán összeült az operatív törzs újra, és Orbán Viktor jelenlétében - Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közlése szerint - döntöttek arról, milyen átmeneti korlátozások lesznek érvényben az ünnepek idején. (Orbán Viktor pénteken előre bocsátotta, hogy a tudósok nem támogatnak semmiféle lazítást.)

Az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján aztán elsőként György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára tett bejelentéseket a kéthetes ágazati tesztelési folyamat második hetének eredményeit közölte.

"1077 mintavevő csapat járta az országot, egy-egy csoport két főből állt, 812 mintavevő csapatban volt az egyik tag egyetemista, a másik tag mindenütt sofőr volt" - közölte.

További számokat sorolva elmondta,

117 koronavírus-pozitív bölcsődei dolgozót találtak az elmúlt héten, 697 óvodait, 1542 iskolait.

Az első héten 2,44, a második héten 1,98 százalékban találtak pozitív eseteket az általános szűrések során.

Az iskolai tesztelési adatokat elemezve úgy döntöttek, hogy ezen a héten

a területi közigazgatási dolgozók közül az ügyfélkapcsolatiakat tesztelik elsőként.

A tesztelés továbbra is önkéntes, ingyenes - tette hozzá György István, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki a kéthetes munkát lehetővé tette.

Müller Cecília országos tisztifőorvos rendhagyó módon szintén köszönetnyilvánítással kezdte.

Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ki tudják emelni a fertőzötteket az ágazati teszteléseknek köszönhetően. Sürgette, hogy

aki pozitívnak bizonyul bármilyen módon, különítse el magát, ne várjon a hatósági intézkedésekre, értesítésekre.

Elmondta még, az operatív törzs folyamatosan vizsgálja a járvány folyamatát, ez vezet ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket időben hozzák meg.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a karácsonyi korlátozások ügyében Orbán Viktor személyesen tesz bejelentést még a hétfői napon.

Bevallotta, az egészségügy mostanra már nagyon nehéz helyzetben van a küzdelemben, de megoldást csak a vakcina jelent majd a koronavírus-járvány ellen.

Ajánlotta még a Vakcinainfo.gov.hu portált, ahol majd lehet jelentkezni a koronavírus-védőoltásra, és sok információt is megjelenítenek még ezen. A 60 éven felüliek a portál legfontosabb üzeneteit levélben is megkapják Müller Cecíliától, a borítékban válaszboríték is érkezik.

Oltást először a védekezésben résztvevők és a krónikus betegek kaphatnak, "addig is tartsuk meg az egészségünket, amennyire csak lehetséges" - nyomatékosította.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta,

11 602 maszktalan személlyel szemben intézkedtek eddig összesen. Az elmúlt hétvégén 768 embert "szedtek elő" emiatt, egyre többeket.

A kijárási tilalmat és a csoportsulás szabályait 1365-en szegték meg. 4-en megintcsak megszegték a kutyasétáltatás laza szabályait, jelesül az 500 méteres korlátozást.

492 büntetőeljárást indítottak, 98 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kérdések - válaszok

- Mi történik akkor, ha valaki forgalmi okból nem ér haza 20 óráig?

- Mindenkinek este 8-ig haza kell érnie, de lehet ilyen helyzet. A rendőrök ilyenkor nem szankcionálnak.

- Be lehet-e engedni a kéményseprőt a lakásba most?

- Az ő tevékenysége nagyon fontos. Ő nem a háztartásunkban lakik, ilyen szempontból neki feltétlenül úgy kell végeznie a dolgát, hogy a személyes érintkezést elkerüljük. Viseljen maszkot! Próbáljunk meg úgy viselkedni, hogy a személyes kapcsolatot elkerüljük. A távozása után szellőztetni kell, hogy ha tüsszent, köhög, és a kórokozók a levegőbe kerülnek, a felületeket pedig vírusölő szerrel tisztítsuk!

InfoRádió: - Jelenleg hányfajta vakcina érkezett Magyarországra?

- Az orosz. A dokumentációját már a szakemberek vizsgálják. A héten az egyik kínai vakcina dokumentációja is megérkezik. A kínai más típusú lesz, mint amit most tanulmányozunk. Minden vakcinagyártóval tárgyalunk, nagy biztosságával állíthatom, hogy 2021 első negyedévében többfajta vakcina lesz Magyarországon.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán