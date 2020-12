Hétfői adatok: érdemi csökkenés az előző napokhoz képest

3870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 254 148 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 116 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5984 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 74 283 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 173 881. Az aktív fertőzöttek 19 százaléka, az elhunytak 22 százaléka, a gyógyultak 24 százaléka budapesti.

7932 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 674-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányszóvivői bejelentés alapján hétfőn közlik a karácsonyi járványügyi, átmenetileg érvényben lévő korlátozásokat.

Még mindig érvényben lévő korlátozások

December 11-ig viszont este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Igazolásminta itt. Az élelmiszerüzletekben, patikákban, drogériákban hétköznapokon 9 és 11 óra, hétvégén 8 és 10 óra között működik az idősek védett vásárlási idősávja, amikor csak a 65 év felettiek léphetnek az üzletekbe. Emellett azonban fontos tudni, hogy az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli, más időpontban is vásárolhatnak. Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett. A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át. A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok számára a köznevelésben és a szakképzésben. Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

Az operatív törzs jelenleg 257 óvodában egy-egy csoportot érintően (9 százalék), 105 óvodában (4 százalék) és 79 általános iskolában (3 százalék) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 455 általános iskolában egy-két osztályt (18 százalék) és 37 általános iskolában (1,4 százalék) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

A vártnál alacsonyabb részvétel mellett és alacsony fertőzöttséggel zárult a célzott csoportos tesztelés első köre a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében. Összesen 181 506-an teszteltették magukat, közülük 2,44 százaléknak, 4436 embernek lett pozitív a mintája. A teljes érintett létszámra vonatkoztatva a pozitivitás 1,64 százalék, ami hasonló az elmúlt időszakban Szlovákiában és Bajorországban elvégzett, nagycsoportos tesztek eredményéhez.. A bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés első körén megjelent 181 506 fő mintája is már hozzáadódott a honlapon látható mintavételi adatokhoz.

Cikkünk hamarosan frissül.

Nyitókép: MTI/Komka Péter