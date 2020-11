Apró, de fontos változás a MÁV applikációjában

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója ezzel a kommentárral tette ki a Facebookon a hírt: „Apróság, de egy régóta bosszantó apróságot sikerült korrigálnunk a MÁV-appban – PDF-ben érkeznek a vonatjegyek e-mailben is a jövőben, és így is be lehet majd mutatni.”

Hozzátette még, hogy „A teljes MÁV-app UX megújítása is zajlik, jócskán ideje is van.”

A MÁV bejegyzése arról szól, hogy „a legújabb verziófrissítés után a MÁV alkalmazásban megváltott belföldi vasúti menetjegyek és nemzetközi START ajánlatok esetén a sikeres vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza a jegyeket PDF-formátumban is. Ezeket ellenőrzéskor kinyomtatva vagy arra alkalmas eszköz képernyőjén lehet bemutatni. A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén továbbra is részesítsék előnyben a MÁV-applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán