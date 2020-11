Nagyot küzdve nyert meg egy milliárdos pert a BKV

Helyesnek ítéli a BKV vezetése korábbi döntését, amikor is a ferencvárosi kocsiszín ingatlanjára vonatkozóan kiállt az eredeti elhatározása mellett, és tavaly decemberben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, ragaszkodva az igazához és bízva az igazságszolgáltatás bölcsességében. A Kúria döntése értelmében ugyanis a BKV-nak sem az 1,5 milliárdos kötbért nem kell kifizetnie, sem a kocsiszínt nem kell kiköltöztetni – a társaság közleménye szerint ezzel akár 5-10 milliárdnyi közpénzt is megtakaríthattak.

A történet régre nyúlik vissza. 2005-ben a BKV Zrt. akkori vezetősége egy olyan, utólag már láthatóan nem előnyös szerződést kötött a ferencvárosi kocsiszín ingatlanjára vonatkozóan, ami miatt nem csak a kocsiszínt kellett volna elköltöztetni, hanem a – forráshiány miatti kivitelezhetetlen – költözés elmaradása miatt jelentős kötbér is sújtotta volna a társaságot. A BKV minden szinten és fórumon küzdött nem csak a szerződés érvénytelenítéséért, de az igazáért is, ezt az erőfeszítést pedig a bíróság szerdai kedvező ítélete meg is erősítette.

Bolla Tibor, a társaság vezérigazgatója – a BKV közleménye útján – hangsúlyozza, "számos korrekt és tisztességes javaslatot megfogalmaztunk, míg végül 2015-ben a szerződés megszüntetéséért indítottunk pert. Hosszas eljárás után 2019 decemberében a Kúriához nyújtottunk be felülvizsgálati kérelmet, mert bíztunk benne, hogy ez az egyedüli és korrekt megoldás. Erről döntött szerencsére a javunkra a testület. A döntés túlmutat a remízügyön, azt is alátámasztja, hogy felelős gazdálkodást folytatunk".

Az ítélet kimondja: a csereszerződés érvénytelen, így a kocsiszín továbbra is a megszokott helyen, a megszokott formájában üzemelhet, és adhatja forgalomba a fővárosi közösségi közlekedés számára nélkülözhetetlen villamosait.

