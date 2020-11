Bolla Tibor BKV-vezér a metrófelújításról: "mintha egy házat tégláig bontanánk"

Ferencvárosban átadták a pesti fonódó villamoshálózat első elemét. A Haller utcai deltaprojekt során új vágánypár létesült a Haller utca és a Soroksári út között észak-pesti irányba, így kapcsolat jött létre a Haller utca felől a 2-es villamos belvárosi szakasza felé.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója az InfoRádiónak adott interjújában elmondta, a beruházás idén gyorsult fel azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 1,8 milliárd forintot biztosított rá.

Mint mondta, az új vonallehetőség a 3-as metró középső szakaszának felújítása során is segíthet, ugyanis a Keleti pályaudvartól Nagyvárad téren át az utasok átszállás nélkül mehetnek Észak-Pest irányába, közel a metró vonalához, a 2M villamoson.

Mint hozzátette, a beruházás során számtalan közműkábelt is kicseréltek és a burkolat is megújult, épp azért, hogy ezzel később ne kelljen külön bajlódni, "legyen minden megcsinálva" a BKV koordinálásában.

A 3-as metró középső szakaszának felújítása a legnagyobb feladat, hiszen itt halad a legmélyebben az észak-déli vonal, ráadásul a belvárosban a pótlás is más, mint a korábbi szakaszokon.

"Nagyjából

20-25-tel több pótlóbuszt állítunk forgalomba, mint a déli szakasz felújításakor"

- tette hozzá.

A középső szakaszon is teljes mértékben megújul a metró, a vágányok, az alagút és az állomások és mindaz is, ami "nem látszik", a tűzjelzők, a tűzoltó-berendezések és a hírközlő berendezések is.

"Mintha egy házat tégláig bontanánk" - érzékeltette egy példával Bolla Tibor.

Közben jövő hétfőig meg kell állapodni a 3-as metró alagútjának rekonstrukcióját végző Swietelsky Vasúttechnikával a társaság által követelt többletforrásokról. Bolla Tibor bízik a sikeres tárgyalásokban, de ha nem sikerül megegyezni, akkor akár bíróságon is folytatódhat az ügy.

"A feleknek az az érdekük, hogy a munka folytatódjon,

a vita abból adódott, hogy a projekt csúszott, a Swietelsky pedig plusz pénzügyi igénnyel lépett fel az áremelkedés miatt, amellyel szemben mi ellenajánlatot tettünk

az indokoltság és az elszámoltathatóság mentén. A tízmilliárdos kezdeti álláspontkülönbség már csökkent, de még nem fogyott el."

A BKV-nak van arra is forgatókönyve, ha nem a Swietelsky Vasútteschnikával kell befejezni a munkát.

