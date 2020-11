30 napra ingyenes lesz az internet szolgáltatás a digitális oktatásban résztvevőknek - a nap hírei

30 napra ingyenes lesz a helyhez kötött internetszolgáltatás a digitális oktatásban részt vevő tanulóknak - jelentette be Facebook-videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: lesz még erről egy vita a szolgáltató cégekkel, de most az a legfontosabb, hogy az érintett családok minél előbb megkapják a támogatást. A kormányfő egyúttal arra kérte a fiatalokat, hogy ne vakációnak tekintsék a távoktatást, hanem tanuljanak. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből kiderültek az igénylés részletei, valamint hogy a tanároknak is jár a lehetőség.

Egy nap alatt 4.836 embernél azonosították a koronavírust Magyarországon. 107 többségében idős, krónikus beteg halt bele a szövődményekbe. 7.029 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük már 531-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 102 ezret. --A járvány kezdete óta már csaknem 137 ezer fertőzöttet azonosítottak és 3 ezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Több mint 31 ezren meggyógyultak.

Újabb egymillió favipiravir hatóanyagú gyógyszer érkezett Magyarországra, ismét keletről, ezúttal Japánból - tette közzé Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ez a gyógyszermennyiség megközelítőleg tízezer, tüneteket mutató vírusbeteg sikeres kórházi kezeléséhez és gyógyulásához járulhat majd hozzá.

A főpolgármester állításával szemben semmi sem veszélyezteti a budapesti nagybani piac működését - közölte az agrárminiszter a Facebookon közzétett bejegyzésében. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben azt állította: a kormány a kijárási korlátozással ellehetetleníti a fővárosiak zöldség- és gyümölcsellátását. Nagy István ugyanakkor kiemelte, a nagybani piac rendben működik, hiszen a kijárási korlátozásról szóló rendelet is kivételként nevezi meg a munkavégzést, valamint a munkába, illetve a hazautazást.

Ismét meghosszabbította a lejárt okmányok érvényességét a Miniszterelnökség. A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított és Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A november 4-e után lejáró igazolványok 60 napig még használhatók maradnak, de a július 3-a és november 4-e között lejárt okmányok érvényességét meg kell hosszabbíttatni. Ügyet intézni csak előzetes időpontfoglalás után lehet az okmányirodákban.

További szigorítások lépnek életbe Ausztriában - jelentette be az osztrák kancellár. Sebastian Kurz közölte: bezárnak és digitális oktatásra állnak át az iskolák, csak a létfontosságú árucikkekkel kereskedő üzletek maradhatnak nyitva, és nem fogadhatnak vendéget a kozmetikusok, masszőrök, illetve fodrászok. Emellett a nap 24 órájára kiterjesztették a kijárási korlátozások érvényességét. Az új intézkedések kedden lépnek életbe, és egyelőre december 6-áig lesznek hatályban. Világszerte jelenleg Ausztriában a legmagasabb az új koronavírus-fertőzöttek aránya a népességszámra vetítve.

Vasárnap zárják le Campania és Toszkána tartomány külső határát, miután ezt a két tartományt is járványveszélyes, vörös színű zónának nyilvánították. Nápolyban a tengerparti sétányok, Firenzében a vásárlóutcák voltak tele emberekkel a zárás előtti utolsó napon. Az 5,8 millió lakosú Campania és a 3,7 millió lakosú Toszkána tartományba belépni csak engedéllyel lehet, és a tartományon belüli mozgás sem engedélyezett, kivéve ha munkavégzés, iskolába járás, vagy más nyomós indok miatt történik.

Felminősítette Horvátország államadós-besorolását a Moody's. Mindenekelőtt azzal indokolta a lépést, hogy kritikus szakaszába lépett a horvát euróövezeti csatlakozás folyamata. A Moody's az osztályzatjavítás indoklásában kiemelte, hogy az euróövezeti jegybank és a valutauniós pénzügyminiszterek tanácsa a nyáron jóváhagyta Horvátország felvételét az ERM-II árfolyamrendszerbe.

Az eddigi stabilról a leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta Fehéroroszország mélyen spekulatív, "B" szintű államadós-osztályzatának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő indoklása szerint a választások után elhatalmasodott belpolitikai válság fokozza az alacsony devizatartalékokból és a bankrendszer gyengeségéből adódó pénzügyi sérülékenységeket.

Családja, pályatársai, tisztelői vettek végső búcsút az életének 68. évében elhunyt Szőcs Géza Kossuth-díjas erdélyi magyar költőtől, korábbi kulturális államtitkártól, a kormányfő kulturális főtanácsadójától a piliscsabai temetőben. Orbán Viktor búcsúbeszédében úgy fogalmazott: Szőcs Géza megtanította, a hatalmat arra kell használni, hogy a legnagyobb dolgokat vigyék vele véghez. Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, újságíró november 5-én hunyt el Budapesten.