A központi tájékoztató oldal adatai szerint az elmúlt 24 órában 4836 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel tavasz óta már 136 723 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

A járvány halálos áldotazainak napi száma ugyanannyi, mint az eddigi legmagasabb adattal regisztrált november 7-én volt: 107.

Az elhunytak többségében most is idős, krónikus betegek. Tavasz óta 2990 emberéletet követelt itthon a járvány.

A gyógyultak száma már összesen 31 126 (+1324 egy nap alatt).

Aktív fertőzöttnek jelenleg 102 607 ember számít a nyilvántartás szerint, 3405-tel több a péntekinél, ugyanakkor a számuk a tünetmentesség vagy az enyhe tünetek miatt ennek a többszöröse lehet.

Az aktív fertőzöttek 24%-a (24 146 fő), az elhunytak 27%-a (793 fő), a gyógyultak 27%-a (8318 fő) budapesti.

Kórházban 7029 koronavírusos beteget ápolnak (+339), közülük 13-mal többen, 531-en szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre.

Budapesten egy nap alatt 954 újabb fertőzött került a nyilvántartásba, Pest megyében 570.

Győr-Moson-Sopronban is gyorsan terjed a járvány, péntek óta 439 újabb beteget találtak. Vas megyében 287, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 266, Hevesben 217 fővel nőtt a Covid-19 betegek száma. Fejér megyében 222, Komárom-Esztergomban 124 a napi növekmény. Forrás: koronavirus.gov.hu

A központi oldalon emlékeztetnek: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések. Emlékeztetnek az érvényben lévő korlátozásokra (éjszakai kijárási tilalom, boltok zárása hétkor, gyülekezési tilalom, étteremzár, zárt kapus meccsek stb.), valamint arra, hogy

számos településen és a fővárosban szinte mindenhol az utcákon is maszkot kell hordani.

Részletek itt.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás