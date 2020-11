November végén kezdődik a fővárosi koronavírusteszt

Mint arról az Infostart is beszámolt, a fővárosi önkormányzat százezer antigén gyorstesztet fog vásárolni. A teszt holland termék, ezt használja a holland kormány is – mondta Havasi Gábor, Budapest egészségügyi tanácsnoka a 24.hu-nak a szerdán a főpolgármester által bejelentett intenzív budapesti tesztelési programmal kapcsolatban.

A százezer koronavírustesztből ötvenezret a budapesti közoktatásban dolgozóknak szánnak, ötvenezret lakosságarányosan fognak szétosztani a kerületi önkormányzatok között, a mintavételt pedig nekik kell megszervezniük. Van olyan önkormányzat, amely az óvodai, bölcsődei dolgozók tesztelését is tervezi, máshol az egészségügyi dolgozókat szűrnék, és olyan kerületről is tudnak, ahol a biztosított mennyiségen felül saját forrásból is szeretnének beszerezni további teszteket a lakosságnak.

Budapesten körülbelül 30 ezer iskolai dolgozó van, így az 50 ezer tesztből biztosan jut mindenkinek, de a program önkéntes, valószínűleg nem vesz majd benne részt minden iskolai dolgozó, így igény szerint akár később egy ismétlő teszt is beleférhet egyeseknél.

A tesztek beszerzése folyamatosan zajlik majd, a jelenlegi számítások szerint november végén érkezik meg 25 ezer darab, majd utána hetente-kéthetente újabb 25 ezer. Továbbá dolgoznak azon is, hogy a téli szünet után újabb tesztelési kört tudjanak biztosítani az oktatási intézmények dolgozóinak.

A fővárosi tesztelési programtól így azt is várják, hogy pontosabb képük legyen arról, mekkora a baj Budapesten, mert a veszélyhelyzet megszűnése óta az önkormányzatok nem kapnak járványügyi adatokat.

