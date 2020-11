Nagyon szomorú vasárnapi járványadatok: sok a halott és az új fertőzött

3878 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 79 199 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – adta hírül a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1819 főre emelkedett, 20 078-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 57 302 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen.

A napi halálozási csúcs eddig a pénteken nyilvánosságra hozott 65 volt, most ez néggyel dőlt meg.

Több mint 300-zal emelkedett az aktív fertőzöttek száma, a kórházban ápoltak száma 157-tel nőtt a szombatihoz képest, és 35-tel többen szorulnak gépi lélegeztetésre, mint az előző nap.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban közel 30 ezren vannak pillanatnyilag,

Hétfőtől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Holnaptól pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari