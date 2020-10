Szlávik János: a kórházba kerülők nagy része előzőleg zsúfolt helyen volt

Kétezer fölött jár a naponta újólag megfertőződöttek száma, és a koronavírus halálos áldozatai is napról napra 40 fölött vannak, ebben a helyzetben pedig "továbbra is az egyéni felelősség a legfontosabb, tartsuk be az előírásokat, kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljünk maszkot" – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa a Kossuth rádiónak a hirado.hu beszámolója szerint.

Tapasztalatai szerint a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott.

Az ígéretes, remdesivir nevű gyógyszert továbbra is megtartják klinikai alkalmazásra,

megfelelő módon és időben alkalmazva hatásos is a kezelésben, segíti a mihamarabbi felépülést; ez azért is fontos, mert más készítmény gyakorlatilag nincs is az egészségügy kezében a koronavírus ellen, a világ a vakciná(k)ra vár.

A távolabbi jövőbe tekintve még azt is elmondta, hogy ha a lakosság 50-60 százaléka beadatja majd a koronavírus-védőoltást, az megfelelő védettséget jelenthet. Érdeklődés bizonyára lesz is, ez az influenzaoltásnál is látszik – jegyezte meg.

Azt is elmondta még, a leghosszabb ideig kórházban ápolt koronavírusos személy két hónapot töltött egészségügyi intézményben.

