A koronavírus-tesztelésnek nincs kapacitási határa - a nap hírei

A koronavírus-tesztelésnek nincs kapacitási határa, azt minden szükséges esetben térítésmentesen elvégzik - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, hogy folyamatosan nő a tesztelési kapacitás, az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laboratóriumi tesztelést végzők közé. A tisztifőorvos közölte. A következő napokban érkeznek meg a rendelőkbe a gyermekeknek beadható influenza elleni oltóanyagok, így a jövő héten elkezdődhet az oltások beadása.

A megnövekedett igények miatt napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be országszerte - mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál a közmédiának kiemelte: a kezdeti néhány száz feladat után az elmúlt hetekben már napi több mint 5 ezer ilyen igénylés futott be az Országos Mentőszolgálathoz, most pedig egyes napokon a mintavételi feladatok száma meghaladja a 12 ezret is.

Az őszi szünetben 59 oktatási intézményt fertőtlenítenek a katonák. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta: olyan iskolákról van szó, ahol a tanév első két hónapjában többször is visszatért a fertőzés, és szükség volt rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli digitális munkarend elrendelésére. A munkában több mint 900 honvéd vett részt, közöttük 300 önkéntes területi tartalékos.

Januártól a CSOK teljes összege is felvehető új, többgenerációs otthonok létrehozására - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: ez több millió forintos támogatást is jelenthet a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok számára. Hozzátette:egy gyermek vállalása vagy nevelése esetén 600 ezer, két gyermek esetében 2,6 millió, három gyermek nevelése vagy vállalása esetén 10 millió forintot vehetnek igénybe vissza nem fizetendő támogatásként.

Elmaradt a Fővárosi Közgyűlés ülése, mert koronavírusos vagy karanténban van a közgyűlés több tagja. Karácsony Gergely főpolgármester a tervezett ülés elején bejelentette a testület határozatképtelenségét, majd közölte: a pótlásra rendkívüli közgyűlést kezdeményez, amint a tagok többsége jelen tud lenni az ülésteremben. A főpolgármester közölte azt is, hogy olyan jogszabálymódosítást kezdeményez a kormánynál, ami lehetővé teszi a fővárosi közgyűlés megtartását online formában.

Megkezdődtek az egyeztetések a jövő évi minimálbérről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülésén Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár elmondta: a kormány célja továbbra is az, hogy a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek állapodjanak meg a kötelező legkisebb bérek jövő évi mértékéről. A minimálbérről, garantált bérminimumról és a bérajánlásról a novemberben tárgyalnak tovább.

A világ 250 legjobb felsőoktatási szakintézménye közé került a Semmelweis Egyetem egy szakterületi rangsorban. A Times Higher Education magazin friss adatai szerint a budapesti egyetem az orvos- és egészségtudományokban 87 helyezést javítva a 201-250. közötti intervallumba került. A másik három hazai orvosképző intézmény a 401 és 500. közötti pozícióban található ezen a listán.

Az európai minimálbérekre vonatkozó irányelv-javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke hangsúlyozta: a járványt követő fellendüléshez, valamint a méltányos és erős gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy az unióban biztosított legyen a tisztességes megélhetés, és alapvető szerepet játszanak ebben a minimálbérek.

Koronavírus-gyorstesztek vásárlására 100 millió eurót mozgósít az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen elnök a testület újabb járványügyi intézkedéscsomagjának bemutatásakor bejelentette, hogy a bizottság új közös közbeszerzési eljárást indított az oltáshoz szükséges orvosi eszközök beszerzésére. Elmondta: az intézkedéscsomag meghatározza a nemzeti és regionális tesztelési stratégiák kialakításához szükséges kulcsfontosságú elemeket.

Németország hétfőtől teljesen leállítja a vendéglátást és az idegenforgalmat, és a művészeti és kulturális életet a koronavírus-járvány erősödése miatt. Az oktatás ugyanakkor folytatódik, és az óvodákat és az üzleteket sem zárják be. A kancellár a szigorítások bejelentésekor azt ígérte, hogy a kormány megtéríti a kis és középvállalkozások veszteségeinek kétharmadát az érintett időszakban.

Szlovákiában egy héttel, november 8-ig meghosszabbítják az október 24-én életbe lépett kijárási tilalmat. A korlátozás alól kivételt kapnak a negatív vírusteszttel rendelkezők, számukra a mozgás november 2-a után szabad lesz. Tilos a temetőlátogatás is. Szlovákiában a hét végén koronavírus-tesztnek vetik alá az egész lakosságot, tíztől 65 éves korig. Több szakértő azt állítja, hogy a tesztelés nem oldja meg a problémákat.

Olaszországban az úttesteken leterített abroszokkal tiltakoztak az éttermek, bárok, presszók tulajdonosai a nagyobb városokban a hétfőn elrendelt este 6 órai zárás ellen. Ezzel egy időben a taxisok járműveikkel elfoglalták a tereket, tiltakozásokat tartottak a lezárt edzőtermek és uszodák képviselői, és demonstrációkra készülnek a kulturális ágazat dolgozói is.