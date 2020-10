Péntektől a sportrendezvényeken és a szabadtéri gyűléseken is kötelező maszkot viselni - a nap hírei

Egyre gyorsul a koronavírus-járvány - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: egy nap alatt 2032 embernél azonosították a koronavírus-fertőzést. 46 többségében idős, krónikus beteg meghalt. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 35 és fél ezret. 2.132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen.

Péntektől a sportrendezvényeken és a szabadtéri gyűléseken is kötelező maszkot viselni. A meccseken csak az edzők és a bírók kapnak felmentést ez alól. A szabadtéren megtartott rendezvény esetében a felszólaló is köteles maszkot viselni. A szabály betartatásáért minden esetben a szervező felel.

Magyarország 6,5 millió adag korona-vírus elleni oltóanyaghoz jut 13 milliárd forintért, ha elkészül az AstraZeneca gyógyszergyártó vakcinája. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: az orosz és a kínai vakcinákat is megvizsgálja az Operatív Törzs, ha azok hatásosak, akkor azokból is vásárolhat az állam. Hangsúlyozta: a kórházi ágyak 47 százaléka üres, a koronavírusos betegek kezelése miatt nem kell műtéteteket elhalasztani. Beszélt arról is, hogy a kormány 2022. december 31-éig alakítaná át a háziorvosi rendszert. A jövő évi költségvetésben 3 milliárd forint jut erre a célra.

November elsejétől, januárig visszamenőleg 1,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. A novemberre járó ellátásokat már emelt összegben kell folyósítani és a január-októberi időszakra járó kompenzáció is a novemberi nyugdíjjal érkezik az érintettekhez. Az átlagnyugdíj estében ez plusz 20 ezer forintot jelent. A jövő év elejétől a 13. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok.

Szeptemberben 9 milliárd forinttal nőtt a költségvetés hiánya, így az év első kilenc hónapjában az államháztartás központi alrendszere 2270 milliárd forintos deficittel zárt. Ez több mint a HÉTszerese az egy évvel ezelőttinek. A járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések szeptember végéig 581,4 milliárd forintot igényeltek.

Az erre a kormányzati ciklusra tervezett köznevelési intézményfejlesztések több mint a fele megvalósult - közölte a területért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: a 940 projekt összesen 350 milliárd forint, részben uniós forrásból valósul meg. Hozzátette: tantermek, tornatermek és tanuszodák épülnek, illetve több intézményben energiahatékonysági fejlesztés is lesz.

Az őszi szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyerekek az október 26-a és 30-a közötti munkanapokon. A szülők bármikor benyújthatják igényüket. Jövőre már több mint 86 milliárd forint jut rászoruló gyermeket étkeztetésére.

December 15-ig fogadják el a 2019/20-as tanévre érvényesített diákigazolványokat a BKK, a HÉV, a Volán és a MÁV járatain. Az igazolvány helyettesíthető a tanintézmények által kiadott QR-kódos igazolással is.

Változik a közösségi közlekedés rendje az ünnepi hétvégén. A vonatok 23-án szombati, 24-én ünnepnapi, 25-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak. A MÁV a forgalmasabb vonalakon több kocsival indítja az InterCity vonatokat, és arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes elővételben megvenni a jegyeket. A Volánbusz járatain 23-án a munkaszüneti napnak megfelelő menetrend lesz érvényben.

A koronavírus-járvány miatt az idén csak szűk körben tartják vagy egyáltalán nem rendezik meg az október 23-ai megemlékezéseket. Budapest ikonikus helyszínein korabeli fotók, este fényfestések láthatók. Október 23-ai zászlófelvonás után adják át a Magyar Becsületrendet. A fővárosi önkormányzat arcképkiállítással tiszteleg az 1956-os pesti nők előtt. A Nemzeti Ünnepek és Emléknapok YouTube csatornáján egész nap játékfilmek és dokumentumfilmek, valamint egyéb, az ünnephez kapcsolódó tartalmak lesznek láthatók.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint fontos szerepet játszhat a magyar exporttermékek piacra juttatásában a lengyelországi Gdańsk tengeri kijárata. Szijjártó Péter a magyar főkonzulátus megnyitásakor kiemelte: a város Lengyelország egyik gazdasági központja, ahol több fontos energetikai létesítmény található.

Az idén a fehéroroszországi demokratikus ellenzék kapta az Európai Parlament Szaharov-díját. Az elismerést a gondolat szabadságáért, az emberi jogok védelméért ítéli oda az Európai Parlament.

Lengyelországban alkotmányellenesnek mondta ki a beteg magzatok művi vetélését lehetővé tevő előírást az alkotmánybíróság. Az államfői szóvivő elégedettséggel, az ellenzék felháborodással nyugtázta a döntést. A 15 tagú testület az alaptörvénynek arra a passzusára alapozta a döntést, hogy minden embernek joga van az élethez és a gyógyíthatatlan betegség önmagában nem jogosíthat a terhesség megszakítására.