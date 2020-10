Müller Cecília: a járvány most kiteljesedni látszik - cikkünk frissül

Kétezernél is több az újonnan regisztrált fertőzött itthon, és elhunyt 46, többségében idős, krónikus beteg a legutóbbi napon. Az aktív, regisztrált fertőzöttek száma 35 653, 1637-tel több, mint szerdán. Részletes napi adatok itt.

Az operatív törzs ezért csütörtökön is tájékoztatta a közvéleményt - a Kormányinfót követően.

Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, "bizony emelkedőek" a számok, és egyre több az elvesztett élet is, "ez a járvány természete". 56 és 97 év közötti az elhunytak száma, de mindenkinél be tudtak azonosítani krónikus betegséget, akár többet is.

Több az autoimmun beteg az elhunytak között most, mint korábban, de

továbbra is a szívbetegek, a daganatosok és a pajzsmirigybetegek a fő veszélyeztetettek.

"Minden adat emelkedik, a járvány most kiteljesedni látszik. Egy nap alatt 16 ezer laboratóriumi vizsgálat is történt" - jegyezte meg.

Szerinte a médiumokban számháború zajlik, de az objektivitás fontos.

"Az EU-s átlagot a WHO úgy számolja, hogy egymillió lakosra vetíti az elhunytak számát,

még a második hullámban is a középmezőnyben foglalunk helyet"

- nyomatékosította.

Az elhunytak átlagéletkora 76 év - mondta még.

Influenza

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az influenza idén kevesebb emberrel végzett, mint tavaly, miközben a világtendencia az, hogy egyre többen halnak meg az influenzások közül.

Sürgette, hogy mindenki oltassa be magát influenza ellen, és kérte a hivatalos szerveket, hogy hetente jelentsék neki, hogyan fogy az oltás, hogy a vakcinákat irányítani tudják az ország területén.

"Fölösleges aggodalmat kelteni az országban nem kell, nem felvásároltuk az oltóanyagot, hanem ingyenesen hozzáférhetővé tesszük mindenki számára" - húzta alá.

Az oltóorvosok számára most külön ajánlás is készül, mikor melyik oltóanyagot kell beadni,

ez a címzettekhez csütörtökön el is jut.

Továbbra is hangsúlyozza, hogy az oltáskérelem egy telefonhívással kezdődik, a részletekről itt írtunk.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón elmondta, az elmúlt 24 órában 30 rendőri intézkedés történt tömegközlekedési maszktalanság miatt, 28 esetben elég volt a figyelmeztetés.

A nem maszkolókat a sofőrök, boltok esetében az üzemeltető felszólíthatja, megtagadás esetén rendőrt hívhat.

11 294 karantén-ellenőrzést végeztek, csaknem a karanténosok feléhez kopogtattak be a rendőrök.

Már 143 rémhírterjesztéses eljárás indult Magyarországon.

Kérdések - válaszok

(Ezek egy része a Kormányinfón már sorra került.)

- Mi a teendő, ha valakinek az elvégzett PCR-tesztje értékelhetetlen vagy kétes eredményű?

- Ilyen előfordulhat. Meg kell ismételni a vizsgálatot.

- Mi számít normális C- és D-vitaminbevitelnek?

- Lehet "túlfogyasztani" a vitaminokat, káros is lehet ez. A-, D-, E-, K-vitaminok esetében hipervitaminózis léphet fel. Korábban azt hitték az emberek, hogy a vizelettel távozik a túlfogyasztás, de ez nincs így.

- Egyes alapbetegségek nagyobb veszélyeztetettséget jelentenek. Mit tehetnek a cukorbetegek?

- Akik régóta cukorbetegek, szívbetegek, anyagcserebetegek, esendőbbek minden fertőzéssel szemben. Vigyázzanak magukra, mi pedig vigyázzunk rájuk, tartsuk tisztán a környezetüket!

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely