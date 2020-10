Kormányinfó: ha lesz vakcina, 6 milliót vesz Magyarország 13 milliárd forintért - percről percre

Gulyás Gergely: folyamatosan vizsgáljuk mi is a helyzetet. Továbbra is az a többségi szakmai vélemény, hogy a jelenlegi szabályokat kell betartani. Ha emberi életeket védhetünk meg szigorításokkal, akkor szigorítani fogunk. Amíg az ország működőképességét fent lehet, fent kell tartani.

Gulyás Gergely: tehetséggondozó központ lesz az MCC-ből. A legjobb körülmények között kell, hogy tanuljanak a legtehetségesebb fiatalok. Nyaraló is kell az MCC-nek, erre kell a révfülöpi komplexum.

2020.10.22. 11:20

Ferenc pápa szerint jár a családalapítás joga a homoszexuálisoknak is. Mit gondol erről?

Gulyás Gergely: Magyarországnak keresztény-konzervatív kormánya van 10 éve. Magam egyébként református vagyok, nem folyok bele a katolikus dogmatika rejtelmeibe. Azt nem mondta, hogy házasságot is köthetnek a homoszexuálisok, ezt egyébként a Biblia is kizárja, ami pedig irányadó Ferenc pápa számára is. A regisztrált élettársi kapcsolat Magyarországon lehetséges.