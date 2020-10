Folytatódik az közleményháború SZFE vezetése és az oktatók között

Kedden nyilatkozatot adott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése. Ebben azt írták, hogy befejezettnek tekintik az intézmény blokádja kezdetén létrehozott, a fenntartó kuratóriumot és az általa kinevezett rektorhelyetteseket illegitimnek tartó hallgatói „tanköztársaságot”. Emellett a következő napokban az egyetem valamennyi munkavállalóját és hallgatóját levélben keresik meg, hogy nyilatkozzon, együttműködik-e az egyetem új vezetésével.

„Minden kísérletünk, ami a helyzet megoldására, a párbeszédre irányult, az kudarcba fulladt, így ennek következménye a közlemény – fogalmazott az InfoRádiónak Szarka Gábor.

A kancellár külön nyilatkozatot is kiadott, amiben a munkavállalóknak minden együttműködést megtiltott az egyetemfoglalókkal és támogatóikkal,

akik ezt továbbra is folytatják, ezért munkajogi felelősséggel tartoznak.

Szarka Gábor az InfoRádiónak hozzátette: kivizsgálják majd, kik sértik meg az egyetem rendjét „Én azt kértem az üzemeltetéstől, hogy ezt a helyzetet szüntessék meg. Tehát vegyék vissza az épület fölötti üzemeltetési irányítást, és készítsenek feljegyzéseket arról, hogy mi történik odabenn. Ha a mai naptól kezdve nem történik az üzemeltetést és az intézmény működését veszélyeztető történés, akkor

még mindig azt mondom, hogy nem föltétlenül kell semmilyen lépést, retorziót tenni”

– magyarázta.

A SZFE vezetése azt is közölte: az egyetemfoglalás infrastrukturális és pénzügyi feltételeit nem biztosítják tovább. Kedden este a két elfoglalt épületben le is kapcsolták az internetet. „Nyilvánvalóan mindenhol úgy van, ha egy intézménynek a vezetés ellen folyik egy egyfajta szervezkedés, annak feltételeit nem köteles biztosítani. Van egy másik oldala is – tette hozzá Szarka Gábor –, olyan dolgot nem szabad kikapcsolni, köztük a fűtést és áramot, amiből baleset származna, esetleg betegség.”

A kancellár szerint, ha a blokád folytatódik, akkor elképzelhető, hogy a tanév rendjét is módosítani kell. Ugyanis, ha hosszabb távon nem látnak rá az ott lévő tanórákra, fejleményekre, akkor el kell gondolkodniuk, hogy ami egy teljesen vezetetlen intézményben zajlik, azt hogyan is lehet legitimen elfogadni. Az SZFE vezetése azt is közölte:

„a lehető legrövidebb időn belül orvosolják a szenátus autonómiát sértő lépését

és a megújulás jegyében legkésőbb 2021. január 30-ig megtartják a szenátusi választásokat.

Válasz

Az említett fejleményekre a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói az alábbi közleményt tették közzé kedd este:

„Alulírottak, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói kijelentjük, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk munkatársaink, hallgatóink és az oktatás iránt.

Kijelentjük, hogy

nem felel meg a valóságnak az Egyetem új vezetése által a mai napon kiadott közleményben hangoztatott vád,

miszerint a »szeptemberi tanévnyitón bejelentett tanköztársaság elnevezésű oktatási modell mostanra teljes egészében szétzilálta az Egyetem belső működését«.

A »tanköztársaság« eszméje nem ellentétes mintatantervünkkel és oktatási hagyományainkkal. Az oktatás a tanév kezdete óta az oktatók és a hallgatók részvételével zajlik. Az aktivitások és más okok miatt elmaradt órák pótlásáról az osztályfőnökök és oktatók a szokásos rendben gondoskodnak.

Továbbá alaptalan vádaskodásnak minősítjük, hogy az Egyetem közössége nem próbálna minden lehetséges eszközt igénybe venni a modellváltás elhibázott folyamata miatt létrejött krízishelyzet megoldására. A krízishelyzetért az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, az alapítvány élére kinevezett Kuratóriumot és a Színház- és Filmművészetért Alapítvány által október 1-én kinevezett új vezetést egyaránt felelősnek tartjuk.

Az SZFE új vezetése, mely a béke követének tartja magát, a valódi, érdemi megoldási javaslatok helyett egyrészt a nyilvánosságon keresztül ultimátumokat küld, másrészt az egyetem belső levelezésén keresztül megfélemlítésre és a közösség megosztására törekvő tiltásokkal és súlyos fenyegetésekkel kommunikál.

Ezzel hatalmas kárt okoznak munkánkban és kizárólag rontanak a helyzeten.

Az egyetemfoglalás a hallgatók tiltakozásának érvényesítése, a hallgatói közösség jelentős részének akaratából jött létre, az elmúlt 43 napban követeléseik kapcsán senki, akit megszólítottak, nem állt szóba velük.

A kinevezett új vezetés és a fenntartó törvénysértő módon csaknem egy hónapja bojkottálja a tárgyalásokat a sztrájkbizottsággal az egyetemi autonómia elvesztéséből fakadó súlyos munkavállalói jogsérelmek orvoslásáról.

Az új vezetés közleményében azt is hangoztatja, hogy kiáll az egyetemi autonómia Alaptörvényben rögzített értéke mellett. Ennek ellenkezője az igaz: nem tud kiállni az Alaptörvény X. cikkelyében rögzített értékei mellett, hiszen a Kuratórium elnöke által – a szenátussal való egyeztetés nélkül – aláírt alapdokumentumok az egyetemi autonómiát lényegében megszüntetik.

Felhívjuk a Kuratórium figyelmét, hogy a két rektorhelyettes jogsértően van kinevezve, a fenntartó még megbízott rektorhelyetteseket sem nevezhet ki, erről az Nftv világosan rendelkezik.

Felkérjük az SZFE október 1-én kinevezett új kancellárját, hogy az egyetemi autonómia súlyos megsértésének orvosolására a fenntartó Kuratóriumnál haladéktalanul járjon el” – zárult a közlemény.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton