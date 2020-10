Közel kétszázszor intézkedtek már az iskolaőrök

Szeptember 1. és 28. között 190 esetben volt szükség iskolaőrök intézkedésére - közölte a Népszava megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a lap pénteki cikke szerint.

Komolyabb incidensek mindazonáltal nem voltak. A lap kérdésére azt írták, hogy elsősorban "bűnmegelőzési célú figyelemfelhívások" történtek, testi kényszer alkalmazására két alkalommal került sor, egyéb kényszerítő eszköz alkalmazására pedig nem volt szükség.

A rendőrség adatai szerint jelenleg 422 oktatási intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr.

Bár az egyenruhások iskolai jelenléte ellen szakmai és érdekvédelmi szervezetek is tiltakoztak, a Pedagógusok Szakszervezetéhez érkezett visszajelzések szerint több helyen pozitív volt az iskolaőrök fogadtatása. Számos intézményben például a hiányzó portás feladatait látják el, de a koronavírus miatt elrendelt járványügyi szabályok betartását is ellenőrzik, az október 1-jétől kötelező iskolai lázmérésben is segédkezhetnek.

Nyitókép: Pixabay