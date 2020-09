Oszkó Péter cáfolja, hogy dolgozna a Momentumnak

Fekete-Győr András az InfoRádió Aréna című műsorának szerdai adásában arról beszélt, hogy hétszáz embert képeznek ki, akinek feladata lesz átvenni egyik napról a másikra az egész államigazgatást. A felkészítésükben pedig kormányzati tapasztalattal rendelkező emberek is segítenek. Neveket is említett, a többek között ezt mondta: "Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úr is segít bennünket, és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni. Nagyon sokan vannak még, tőlük nem kaptam felhatalmazást, azért az ő nevüket most nem szeretném elmondani."

Oszkó Péter a Facebookon vezetett blogjában szombat este elhatárolódott a Momentum elnökének kijelentésétől. Mint írta, meglepődve hallotta a nevét, mint aki része a Momentum Mozgalom programalkotásban részt vevő szűk szakmai csapatának. "Erről a bejelentésről semmilyen formában nem tudtam, a programalkotó csapatban való részvétellel kapcsolatban pedig ilyen vállalásokat nem tettem" – írta a Bajnai-kormány pénzügyminisztere.

Oszkó Péter azt is közölte, hogy a jövőben üzleti elképzelései építésén és megvalósításán dolgozik, és semmilyen módon nem kíván részt venni pártpolitikai vagy választási küzdelmekben. Mint írta, a saját cégcsoportja képviseletében vállalt megjelenést a nyilvánosság előtt.

"Ennek keretében időről időre előfordul, hogy a tevékenységünket is érintő közéleti, különösen gazdasági kérdésekben egyszer-egyszer szakértői megnyilatkozásokat teszek, illetve véleménynyilvánításokat vállalok, amin egyébként a jövőben sem kívánok változtatni. De szeretném rögzíteni, hogy ezt konzekvens módon pártoktól függetlenül teszem, és továbbra sem szeretném, ha ilyen jellegű aktivitásomat váratlan módon bárki saját egyéni, pártpolitikai céljaira kívánná felhasználni" – írta Oszkó Péter.

