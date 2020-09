Fekete-Győr András: megbékéltünk Gyurcsány Ferenccel

Fekete-Győr András az Arénában

Mi ma a Momentum? Mozgalom vagy párt?

Mozgalom, egy átmenetben lévő párt, amely úgy indult, mint a ’89 körül született, első szabad magyar nemzedék pártja, és a közösségünket erősítik a mai napig olyan emberek, akik az elmúlt harminc évben komoly tapasztalatot tudtak szerezni. Nyilván mi is ráébredtünk arra, hogy magában a magyar fiatal nemzedék nem lesz képes arra, hogy rendszert, kormányt, illetve korszakot váltson, de nagyon fontos, hogy a változás zászlóvivőinek kell lennie. Úgyhogy ma a Momentum egy átmenetben lévő párt, amely készül a 2022-es kormányváltásra az ellenzék egyik legjelentősebb tagjaként.

Mi vezette önöket arra, hogy nem megy azoknak a régi politikusoknak a tapasztalata nélkül, akiknek a tulajdonképpeni tagadásával léptek be 2015-ben a magyar politikába?

A fontos felismerés és tanulság személyesen is az volt, hogy amikor egy politikai párt zászlót bont és a fiatalok belépnek a politika színpadára, akkor nem engedheti meg magának ez a közösség, hogy azt mondja, a harmincnál idősebb generációknak, hogy rátok már nincs szüksége az országnak, a politikának. Ez egész egyszerűen hülyeség és felelőtlenség. Az egy más kérdés, hogy az én nemzedékem az elmúlt 30 évet úgy élte meg, hogy harmincéves polgárháború volt Magyarországon. Mi úgy éltük meg, hogy a szabadságra születtünk, de nem a szabadság vált életünk meghatározó élményévé, sokkal inkább annak szisztematikus lerombolása. Úgy éltük meg, hogy bár az Európai Unióba születtünk, de mégsem az Európához tartozás vált életünk meghatározó élményévé, hanem Moszkvához, Isztambulhoz vagy éppen Pekinghez húzása Magyarországnak, és ezen szeretnénk mi változtatni. De ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna rengeteg tisztességes, felkészült szakember, gondolkodó, tudós állampolgár Magyarországon, és az ő szakértelmükre nekünk, momentumosoknak szükségük van. Az más kérdés, hogy a következő harminc év politikai kultúráját kik határozzák meg. Ezt egy új, fiatal politikai generációnak kell megtennie.

Úgy gondolják, hogy a tapasztalattal együtt a politikai személyiség nem jön át? Például Körömi Attilával, aki korábban fideszes, majd jobbikos politikus volt, és most fontos momentumos, mit nyer a Momentum?

Vele személy szerint azt nyeri a Momentum és azt nyerem én pártelnökként, hogy egy olyan emberrel dolgozom együtt, aki megélte a parlamenti politizálás minden mélységét és sikereit. Be tud számolni arról, hogy az ellenzékben lévő Fidesz-frakcióban milyen volt a jogalkotás folyamata például. Utána megjárta a Jobbik sorait is, ez is egy érdekes tapasztalás volt, és aztán hosszú évek után csatlakozott a Momentumhoz, mert azt látta, hogy itt az elmúlt harminc év politikai bűneit tisztára lehet mosni, és új lappal lehet indulni.

„Megvásároltak” egy politikai tudást? Így kell érteni például az ő csatlakozását?

Megvásárlásról nem beszélnék, mert pénzügyi tranzakció nem történt. A Momentum kapui tárva-nyitva állnak azok előtt, akik hajlandók dolgozni az emberek között. Ez fontos. A momentumosok úgy ismerszenek meg, hogy ott vannak piacokon, pultoknál, emberek között az utcán, és keresik a kapcsolatot jobboldalival, baloldalival, idősebbel, fiatallal, szegénnyel, gazdaggal, és aki vállalja ezt a hozzáállást – és Körömi Attila vállalta –, őt mi tárt karokkal fogadjuk.

Bárki, aki azt mondja, hogy vállalja, mehet? Ennyire nyitottak a kapuk?

A kapuk nyitottak, mégpedig a társadalmi béke jegyében. Az ország csakis akkor fog tudni felemelkedni és az új század nyertesévé válni, ha a polgárháborút felváltja a társadalmi béke építése. Mi békejobbot nyújtunk olyan embereknek, akik egyébként a múltban adott esetben hibáztak, rossz utat választottak. Egyébként Körömi Attila pont nem ebbe a kategóriába tartozik. Az az én politikai filozófiám, hogy nem szeretnék lemondani senkiről sem. Vannak azonban szélsőséges nézetek a politikában, aki, mondjuk, különböző kisebbségekkel szemben uszít vagy épít politikát, nem látjuk szívesen a közösségünkben, és nem is vesszük őket fel.

Bíró László képviselőjelölt hogy kerül akkor a köreik közelébe?

Bíró László nem a Momentum közösségének tagja. Ha jelentkezne a Momentumba, akkor nem vennénk fel. Ezzel egyidejűleg van egy választási helyzet, amikor a különböző nézetű és értékrendű ellenzéki pártok együttműködnek egymással. Mi, momentumosok hiszünk abban, hogy olyan politikai kultúrára van szükség Magyarországon, ahol fontos a verseny és a fair play, és ahol fontos a szolidaritás és a nyitottság, ott mi legyünk a meghatározó politikai közösség, és én örülök annak, hogy sikerült a Momentumnak meghatározóbbá válnia, mint, mondjuk, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, amelynek a jelöltje Bíró László, és akit mi támogatunk, mert a kétharmad rendszerét le szeretnénk bontani.

Belefér a Momentum értékrendjébe a zsidózás meg a cigányozás? Akár még úgy is, hogy egy választási szövetségben mögé állnak?

Bíró László bocsánatot kért nagy nyilvánosság előtt mindenkitől, akit megsértett. Azt mindenki maga döntse el, hogy ezt elhiszi-e neki. Én ezt egy gesztusnak érzem. Én az egész Jobbik elmúlt három-négyéves politikai mondanivalójából egy gesztust vettem ki, hogy mérséklődés van, moderáció van és középre húzás van. Szerintem ezt értékelni érdemes. Bíró László, ha nyerni tud, akkor a választók úgy határoztak, hogy neki nyernie kell azzal az értékrenddel, ami neki van.

Könnyen átmegy egy ilyen döntés, például Bíró László támogatása Momentum közösségén? Egyáltalán, ez egy közösségi megbeszélést igénylő kérdés?

Alapesetben a közösségünk az egyik legdemokratikusabban működő szerveződés ma a magyar politika színpadán. Vannak olyan helyzetek, amikor olyan gyorsan kell jelöltet állítani, hogy nincs lehetőség mindenkivel mindent megvitatni. Ez egy ilyen helyzet volt sajnos. Itt egy előrehozott választásról van szó, és egy jelölt volt, aki mögé beálltak a pártok.

Kik lesznek azok a momentumos politikusok, akiket a következő időszakban az első sorban fognak szerepeltetni?

A jövő évi előválasztások folyamán meg fogja látni a teljes magyar nyilvánosság. A Momentum 106 választókerületi képviselővel fog nekivágni az előválasztásoknak, de az ellenzék egy közös jelölttel fog nekimenni az Orbán-rezsimnek. Én ezt már alig várom, mert az ember ilyenkor látja, hogy mennyi kincs, mennyi értelem, mennyi jövendőbeli állami vezető van a berkeinkben, és nagyon jó lesz látni, hogy őket nyilvánosság is meg fogja ismerni a jövő évben.

Azokban az egyéni választókerületekben is előválasztás kell, ahol jelenleg egy ellenzéki politikus a képviselő? Mert Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy annak nem sok értelme van, hacsak nincs vita.

Hacsak nincs vita. Az előválasztásokról még nem beszélt az ellenzék. Karácsonyig el fogjuk azt dönteni, legalábbis én azt remélem, hogy mi a következő év forgatókönyve. Hány előválasztást tartunk, hol tartjuk ezeket, vannak olyan hangok, akik mind a 106 egyéni választókerületben tartanának előválasztást, amit én megint csak nem tartok elvetendőnek. Én azon az állásponton vagyok, dolgozzunk azért, hogy ezt meg lehessen valósítani, és akkor a választók fognak tudni dönteni, hogy kik képviseljék az ellenzéket.

Ön indul előválasztáson?

Még erről sincs döntés.

Szándéka szerint volna ennek értelme? Jelenleg, ha jól tudom, választott politikai tisztsége a pártelnökin kívül nincsen.

Így van, én minden időmet és energiámat Magyarország új politikai közösségének építésére szentelem. A választáson természetesen indulni fogok, vagy pártlistán, vagy egyéni választókerületben. 2018-ban listavezetőként elindultam a budapesti 1-es választókerületben, és végül vissza is léptem V. Naszályi Márta javára. Az, hogy én indulok-e ebben a választókerületben, szerintem annyira nem releváns kérdés.

