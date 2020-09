Bajnai Gordon is reagált a Momentum elnökének kijelentésére

Fekete-Győr Andrásnak a múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorában elhangzott egyik mondata éles reakciót váltott ki Bajnai Gordon volt miniszterelnökből és egykori pénzügyminiszteréből, Oszkó Péterből. A nagy visszhangot kiváltó mondat így hangzott: "Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úr is segít bennünket, és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni." Ezt annak kapcsán mondta a Momentum elnöke, hogy kormányzati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek is segítik a választási és kormányzati felkészülésüket, és példaként említette a két expolitikus nevét is.

Előbb Oszkó Péter tiltakozott a Facebookon vezetett blogjában, elhatárolódva a Momentum elnökének kijelentésétől, és azt írta, hogy "erről a bejelentésről semmilyen formában nem tudtam, a programalkotó csapatban való részvétellel kapcsolatban pedig ilyen vállalásokat nem tettem".

Nem sokkal később az exkormányfő is a Facebookon reagált, mint írta, kényelmetlen helyzetben találta magát az elmúlt napokban, ezért muszáj megszólalnia.

"Fekete-Győr András adott csütörtökön hosszabb interjút, ebben engem is említett és pontosan fogalmazott: »...és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni«. Ez így igaz. Azóta nagy kört futott a sajtóban az ebből kreált klikkvadász hír, miszerint »Bajnai visszatér a politikába, a Momentum színeiben«. Ez így viszont már nem igaz" – írta az üzleti életben tevékenykedő volt miniszterelnök.

A posztban a következő tényeket sorolja fel:

"1. 2014 óta a belpolitikától hátraléptem, a szakmámban, külföldön dolgozom egy nemzetközi cég egyik vezetőjeként.

2. Immáron civilként, volt kormányfőként viszont azóta is aktívan támogattam azokat a bátrakat, akik hitelesen küzdenek Magyarország polgári, európai jövőjéért, az országot 10 éve maga alá gyűrő maffiakormány leváltásáért.

3. Ezért segítettem a kezdetektől Karácsony Gergő főpolgármesteri kampányát.

4. Ezért ajánlottam az EP kampányban nyilvánosan Jávor Benedeket, Molnár Csabát, Dobrev Klárát, Donáth Annát, Újhelyi Istvánt.

5. Ezért beszélgettem az elmúlt három évben néhányszor Fekete-Győr Andrással a kormányzati tapasztalataimról.

6. Hozzáállásomban nincs és nem várható változás: a pártpolitikában nem tervezek részt venni, viszont az általam régóta sürgetett ellenzéki összefogás hiteles szereplőit, ha ezt igénylik, mindenkor támogatni fogom.

7. Ezen túlmutató politikai ambícióim nincsenek."

