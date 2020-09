Szakértők: törékenyebb Olaszország „furcsa képződménye”, mint valaha

Szomráky Béla kifejtette, míg a baloldal négy, addig a jobboldal két fontos tartományt uralt eddig Észak-Olaszországban. Utóbbi az Italia-félsziget keleti és nyugati oldalán Liguriát illetve Venetót, amelyeket most is sikerült megtartaniuk. Vezetője ráadásul elképesztő, közel 77 százalékos eredményt ért el, ami „már–már a szürreális szocializmusban tapasztalható, népfrontos győzelmekre emlékeztető arány”. Miközben a baloldal egy territóriumát elveszítette – tette hozzá.

Az italianista arra is emlékeztetett, a két és fél évvel ezelőtti országos parlamenti választások alkalmával – amikor megszületett Olaszország „furcsa képződménye”, az elitellenes Öt Csillag Mozgalom és az elit egyik nagy baloldali pártja, a Demokraták koalíciója –, még a húsz tartományból tizenöt volt utóbbi vezetése alatt, mostanra viszont pont fordítva van. A tendenciákat értékelve tehát kimondható, hogy a baloldal, talán lassuló ütemben, de fokozatosan veszít támogatottságából, így a kormányzat

mára már inkább számíthat Berlinre vagy Brüsszelre, sem mint Olaszországra,

hiszen a 5:15-ös arány mindenről szól, csak nem egy széles körű támogatottságról – fogalmazott Szomráky Béla.

A szakértő arra is kitért, hogy a kormánykoalíciónak a két évvel ezelőtti választások alapján valóban van egy számszakilag biztos többsége a parlamentben, de ideológiai, elvi szinten, egymás „faragása” miatt a gyakorlatban egy nagyon szétzilált kabinet. Miután pedig a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom egymás antagonistái, az eddig sem stabil szövetség az eddigieknél is törékenyebbé vált, hiszen azzal, hogy a baloldal „csak kicsi verést kapott”, amit igyekszik győzelemként eladni, míg az M5S nagy győzelemként próbál tálalni egy referendumeredményt, az ellentétek a végtelenségig fokozódnak – magyarázta Szomráky Béla, megjegyezve:

ugyan partnerek, de egyben rettenetes erős versenytársak is.

Népszavazás a törvényhozás csökkentéséről

Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is szó esett, hogy a parlamenti képviselők számának csökkentéséről tartott sikeres népszavazás megerősítette a kezdeményező kormánykoalíciós Öt Csillag Mozgalmat, amely ugyanakkor a helyhatósági választás egyik vesztesének tekinthető. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense érdekességként jegyezte meg, miután lezajlottak a voksolások, és megjelentek az eredmények, valamennyi politikai erő elmondta magáról, hogy miért és hogyan győzött valójában.

Molnár Anna egyetértett, hogy a népszavazás eredményeként egy meglehetősen nagy arányú csökkentésről van szó, ugyanis az eddigi 945-ről 600 főre csökken az olasz törvényhozás, kétszázan a szenátusban, négyszázan pedig a képviselőházban fognak helyet foglalni. Ugyanakkor, mint fogalmazott, az erről szóló vita nem új keletű, miután

a politikából való kiábrándulás hosszú évtizedek óta jelen van Olaszországban, amit jól tükröz a közel 70 százalékos eredmény is.

Megjegyezte, a törvényhozás csökkentése a kezdetektől, már a 2018-as választások óta az Öt Csillagos Mozgalom egyik legfőbb politikai célkitűzése volt, ami mögé akkor a Liga is beállt, később pedig a Demokrata Párt is. Vagyis annak ellenére, hogy vélhetően a szívük mélyén a pártok nem értettek ezzel egyet, nem kezdett senki ellenkampányba, azonban igazából mellette sem kardoskodtak látványosan. Vagyis ezzel a népszavazással kapcsolatban nagyon kevés dolog hangzott el a politikai vitákban, de így is magas támogatottságot élvezett, jóval 50 százalékos részvétel mellett.

Tehát, a kezdeményező Öt Csillag Mozgalom számára mindenképp megerősítőleg hatott – ismételte meg Molnár Anna –, amellett, hogy magán a választásokon viszont veszített e párt a támogatottságából. Uniós migrációs és menekültügyi paktum Szomráky Béla szerint Olaszországban fokozódik a kilátástalanság, és úgy vélik, nincs olyan menekültügyi terv, ami valójában megvalósítható lenne. Az italianista megjegyezte, visszatoloncolni, visszavetetni a migránsok 80–90 százalékát ugyanis lehetetlen. Hiába volt máltai egyezmény, és lesznek továbbiak, az olaszoknak ezek annyi, mint „szerencsétlen halotton a borogatás” – fogalmazott. Mint ismert, az Európai Bizottság a hét közepén tette nyilvánossá új migrációs javaslatcsomagját

InfoRádió - Aréna – Molnár Anna és Szomráky Béla

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci