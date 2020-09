Szakértő: legfeljebb kormányátalakítást hozhat az olasz tartományi választás

Toszkána még sok mindent eldönthet - mondta az InfoRádiónak Szomráky Béla, a Magyar Rádió egykori újságírója, Olaszország-szakértő. Az északi Liguriában és Venetóban, a közép-olaszországi Toszkánában és Marchéban, a déli Campania és Puglia területén, valamint a nemzetiségi Alto Adigében választanak új elnököt és újítják meg a tartományi testületet. Ezen kívül ezerszáz önkormányzat újul meg, köztük több megyeszékhely, mint Aosta, Trento és Velence.

Abból a további hat tartományból, ahol jelenleg választásokat tartanak a két északi jobboldali vezetés alatt áll, a 2-2 közép-, illetve dél-olaszországi tartomány pedig baloldali vezetésű. Mindemellett érdemes tudni azt is a szakértő szerint, hogy az elmúlt másfél évben jelentős jobboldali előretörést tapasztaltak Olaszországban, a baloldal pedig sorozatban vesztett el mintegy tíz tartományt. "Ezért a baloldal számára létfontosságú, hogy ebből a hat tartományból legalább kettőt, de inkább hármat megszerezzenek" - mondta Szomráky Béla.

A szakértő értékelése szerint északon ez lehetetlennek tűnik, mivel mindkét jobboldali vezetésű tartományban nagyon erős jelöltek vannak, közülük az egyik öt, a másik tíz éve igazgatja sikeresen a tartományát. A másik négy választást tartó tartományban baloldali vezetők irányítanak. "Nagyon jó lenne a baloldalnak, ha ebben a hat tartományban 3-3-as eredményt tudnának elérni, akkor minden maradhat a régiben. Ha a jobboldal 4-2-re győz, akkor vakarhatják a fejüket, hogy mi legyen" - fogalmazott Szomráky Béla. Exit poll eredmények Veneto és Liguria a jobbközép, Campania a balközép kezében maradt, Marchéban és Valle d'Aostában a jobboldal vezet, Toszkánában és Pugliában az utolsó szavazatig tart a verseny - derült ki a hétfőn közzétett exit pollok eredményeiből. Az Öt Csillag mozgalom (M5S) kezdeményezte népszavazáson a résztvevők legalább 65 százaléka támogatta a törvényhozás létszámának csökkentését. Részletek itt

A választások kapcsán több neves olasz lap - köztük a Corriere della Sera és az il Giornale - is arról írt, hogy ha a jobboldal előretör a választásokon, az komolyabb politikai változásokat is hozhat, akár kormányátalakításhoz is vezethet. A szakértő ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy ha a kormányátalakítást komoly politikai változásnak nevezzük, akkor igen, valóban. "Gyakorlatilag azonban abszolút semmilyen komoly változás nem várható, mivel a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó 4 pártból kettőnek - az Öt Csillag mozgalomnak és a Demokrata Pártnak - erős parlamenti többsége van" - hangsúlyozta Szomráky Béla.

Szavai szerint az olaszoknak szükségük van a baloldali vezetésű kormányra, mivel így tudnak jóban lenni az Európai Unióval, így tudnak eleget tenni a nemzetközi pénzügyi és gazdasági körök elvárásainak. "Még az sem kizárt, hogy 5-1 arányú lesz a jobboldal győzelme, ami legfeljebb a kormány átgyúrásában nyilvánulhat meg a politika iránt érdeklődő közvélemény elaltatása érdekében" - vélekedett a szakértő. Szerinte a folyamatnak elsősorban Guiseppe Conte miniszterelnök lehet a vesztese, valamint a baloldali Demokrata Párt főtitkára, Nicola Zingaretti, aki Lazio tartományt vezeti két éve.

