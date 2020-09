Tizenötezer ember járt pórul, mire lépett a BKK

A koronavírus-járvány miatt lecsökkent a Liszt Ferenc repülőtér forgalma, ehhez igazodva április 1. óta nem közlekedik a 100E jelzésű járat, ami közvetlen kapcsolatot teremt a Deák Ferenc tér és a repülőtér között. A busz egyedi díjszabással üzemel: nem érvényesek rá a normál jegyek és bérletek, hanem egy külön, 900 forintos jeggyel lehet igénybe venni.

A mobilappos és az automatás jegyárusítást azonban nem állította le a Budapesti Közlekedési Központ, a nyáron felélénkülő utazási kedv nyomán pedig jó páran vásároltak is - szúrta ki a Közlekedő Tömeg. A BKK-tól származó információk alapján szerdán azt írták, április 1. és szeptember 6. között 15.358 darab repülőtéri vonaljegyet adtak el jegyautomatákon keresztül, további 538 darabot pedig a mobiljegy alkalmazáson keresztül. Ez azt jelenti, hogy több mint 14 millió forint bevételük keletkezett olyan jegyekből, amelyek egy nem létező járatra szóltak. Kérdésükre a BKK azt írta, hogy a repülőtéri vonaljegyet a repülőtérre közlekedő más járatokon is elfogadják, azonban erről semmilyen hivatalos tájékoztatás nincs, az utasok pedig más termékekkel - például átszállójeggyel, vagy az egyébként is meglévő bérletükkel - olcsóbban juthatnak el a reptérre.

Az ügyben megszólalt Vitézy Dávid is, aki azt állította, a jeggyel rendelkezőket a 200E járművezetői se engedték fel a járműre, hisz a normál vonaljeggyel használható járatokon a reptéri vonaljegy nem érvényes.

A BKK csütörtökön közleményt adott ki az ügyben. Eszerint technikai probléma miatt lehetett jegyet venni. "A hibára a Közlekedő Tömeg Egyesület hívta fel a figyelmet, amit ezúton köszön a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK egyúttal elnézést kér azoktól az utasoktól, akiknek ez a hiba felesleges kiadást okozott. A korábban vásárolt Repülőtéri vonaljegy visszaváltható, vagy akár a későbbiekben felhasználható".

Ennek lehetőségeit össze is foglalta a közlekedési társaság - kérdés, hogy a már hazatért külföldi turisták melyik opcióval fognak élni.

A mobilappban vásárolt jegy visszaváltható úgy, hogy annak árát átutalják a felhasználó belső egyenlegére, ami később levásárolható.

A fel nem használt jegy teljes vételárát visszatérítik a BKK bármelyik ügyfélközpontjában, kezelési költség nélkül.

Ha valaki nem kíván a visszaváltásával foglalkozni, akkor a jegyet felhasználhatja egy későbbi utazása során.

