Maszkokat oszt mától a BKK a fővárosban közlekedőknek

Keddtől maszkokat oszt a közlekedőknek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros több pontján a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében:

a Deák Ferenc téren, a Kálvin téren, a kelenföldi vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál a Széll Kálmán téren.

A BKK közleménye szerint a napokban megszigorított ellenőrzésnek köszönhetően újra szinte mindenki visel maszkot a budapesti tömegközlekedésben. Az ellenőrök ugyanis már nem csak az utazásból zárhatják ki azokat, akik nem hordanak vagy nem helyesen viselik a maszkot a megállókban és a járműveken, de pótdíjazhatják is.

A BKK célja azonban nem a büntetés, hanem a koronavírus-fertőzés lassítása. A kötelező maszkviselésről szóló szabály bevezetése után tavasszal több mint 60 ezer maszkot osztott szét a társaság a fővárosban közlekedőknek.

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén hétfőn egyebek között arról is döntött: felhívja a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját, hogy mosható maszkok osztásával népszerűsítsék a maszkviselést. Továbbá felhívják a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozik és színházak üzemeltetőit, hogy a maszk nélkül előadásra érkező nézők részére biztosítsanak maszkot, illetve ugyanerre kérik a többi budapesti színház és mozi üzemeltetőjét is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixbay