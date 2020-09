Negyvenezernél is többször alkalmazták a Házi Karantén Rendszert

Már több mint 41 ezer távellenőrzést hajtott végre a rendőrség a Házi Karantén Rendszer nevű mobil applikációval – tudta meg a novekedes.hu. A fertőzöttek számának megugrásával a hivatalos adatok szerint jelenleg már több mint 25 ezren vannak házi karanténban. Az izolációra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése tavasz óta a rendőrség feladata, arra azonban csak kitérő választ kapott a portál, hogy országosan mennyi rendőr végzi jelenleg ezt a feladatot, és hogy őket milyen egységektől vezényelték át. „A rendőrség a szükséges létszámmal és a megfelelő eszközökkel látja el a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos feladatait” - tudatta a rendőrség sajtóügyelete.

Ugyanakkor a rendfenntartók leterheltsége nem lehet kérdéses, hiszen sajtóhírek szerint a kontaktkutatásban is gőzerővel részt vesznek a határzár miatt visszaállított, ám dinamikusan változó szabályokkal működő határellenőrzés mellett. Ráadásul az iskolakezdés miatt szeptemberre kiemelt rendőri jelenlétet ígértek az iskolák környékén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében, féléves kiemelt rendőri ellenőrzést rendeltek el nyolc megyében, és a napokban kezdődik majd egy országos vasúti átjáró ellenőrző program is. Emellett a kórházparancsnokok között is vannak rendőrök.

Ha a rendőr a házi karantén szabályainak betartásával kapcsolatban szabálytalanságot tapasztal, szabálysértés elkövetése miatt intézkedik. Ez a figyelmeztetéstől a helyszíni bírságon át a szabálysértési feljelentésig terjedhet.

A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege 3000, legmagasabb összege 300 ezer forint.

A rendőrség szerint egyébként a maszkviselés szabályainak betartatása alapvetően a tömegközlekedési vállalatok és a boltok, egyéb létesítmények üzemeltetőinek felelőssége. Azzal kapcsolatban sem árultak el konkrétumot a portálnak, hogyan készül a rendőrség egy esetleges újabb járványügyi vészhelyzetre, mindössze annyit közöltek a portállal, hogy „A rendőrség a hatályos normák/jogszabályok alapján jár el”.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: BvOP