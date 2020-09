Iskolák körül cirkálnak majd a rendőrök szeptemberben

Az első tanítási nap mindenhol, minden iskolánál kiemelt figyelmet kap a rendőrség részéről, a kerületi járőrök és közlekedési kollégák is igyekeznek odafigyelni a megnövekedett forgalom és az esetleg figyelmetlenebb diákok miatt - mondta az InfoRádiónak Rimóczi Edvárd, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársa. Hozzátette: ezért próbálják megóvni a gyerekeket, segíteni átkelésüket az úton, illetve felhívni a figyelmüket a közlekedés veszélyeire.

A kisiskolások közvetlenül is kérhetnek segítséget, információt a járőröktől

- mondta Rimóczi Edvárd. Szavai szerint fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy már vége a vakációnak, oda kell figyelni mindenre, nagyobb a forgalom, és a szülők is minden bizonnyal sietnek, ezért utóbbiaknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a közlekedésre.

"A lényeg a prevenció és nem a büntetés" - hangsúlyozta Rimóczi Edvárd.

Mint mondta, a rendőrség célja, hogy a biztonságos közlekedésre neveljék a gyerekeket. Ezért a BRFK munkatársai évente több alkalommal tartanak baleset-megelőzési céllal előadásokat az iskolákban, óvodákban.

Hangsúlyozta, hogy a biztonságos, szabálykövető közlekedésre nevelésben fontos szerepük van a mintaként, példaként szolgáló szülőknek is. Azt tanácsolta, hogy a szülők is igyekezzenek - akár játékos formában is közlekedés közben - folyamatosan oktatni a gyerekeket, hogy mire kell odafigyelniük.

A polgárőrök is segítenek Több ezer polgárőr vigyázza az iskolás gyermekek biztonságát országszerte. Az Országos Polgárőrszövetség arra kérte önkénteseit, hogy ne csak a tanév kezdetén vagy szeptember végéig, hanem akár az egész tanévben segítsenek a balesetek megelőzésében. Szabó Zoltán szakmai alelnök hangsúlyozta: minden esetben összehangolják munkájukat a rendőrséggel, a helyi önkormányzattal és az intézményekkel is.

Nyitókép: www.facebook.com/budapest2