Néma énekóra, fertőtlenítőt hurcoló gyerekek - rendkívüli szabályok az iskolákban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nyári szünet végén 70 pontos járványvédelmi protokollal látta el az iskolákat.

"A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni. A távolságtartási szabályok fontosak, tehát törekedni kell a tanulók minél szellősebb elhelyezésére, és kerülni az osztályok keveredését, például a csengetési rend módosításával. Gondoskodni kell a rendszeres szellőztetésről és folyamatos fertőtlenítésről például a padok, sporteszközök, mosdók esetében. A beteg gyerekeket azonnal el kell különíteni az iskolában és a kollégiumban is, hiányzásuk a hatósági karantén idején igazoltnak minősül" - ecsetelte korábban Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Az iskolák többsége a minisztérium és a tankerület utasításai, illetve ajánlásai alapján saját járványvédelmi eljárásrendet is készített. Ezek közül sokat áttanulmányozva nyilvánvaló, hogy

az intézményvezetők többsége a másfél méteres távolságtartásra vonatkozó szabályt nem látja betarthatónak,

mert nincs annyi tantermük, hogy csoportokra bontsák szét az osztályokat. Sok igazgató ezt őszintén kiírta az iskola honlapjára, a Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Kökéndy Ákos pedig elmondta az InfoRádióban is.

"A piciknél abszolút nem életszerű, hogy tartsák a távolságot, de az egymással nagyon jóban levő nagyobb gyerekeknél sem. Törekszünk rá, jelezzük, de nem látom betarthatónak."

Az iskolák ennek ellenére láthatóan mindent megpróbálnak megtenni a járvány fellángolása ellen, és ennek érdekében soha nem látott intézkedéseket is bevezettek. Több eljárásrendben azt olvastuk például, hogy a szülők reggel nem mehetnek be az iskolába a gyerekükkel, és délután is az utcán kell megvárniuk őket.

A testnevelésórákat a szabadban tartják meg, de ott is csak szoros testkontaktus nélkül, ami a sportágak zömét törölte az órarendből.

Az egyik iskola drákói szigorral megfogalmazott utasítása így hangzik: énekórán énelés nincs, kórus nincs, zenekari próba nincs.

Az úszásoktatást, az osztálykirándulást és az erdei iskolát elhalasztották. A szülői értekezletek, a szakkörök és a felvételi előkészítő tanfolyamok a legtöbb helyen elmaradnak.

A koronavírus a csengetési rendet is átírta:

van olyan iskola, ahol a tanórák csak 40 percesek, a szünetek pedig minimum negyedórásak, hogy a gyerekek ne csoportosuljanak a folyosókon.

A helyzet rendkívüliségét jól érzékelteti, hogy az egyik iskola fontosnak tartotta beleírni a protokolljába a következő mondatot: „Szünetekben a tanulók kimehetnek az udvarra.”

Az eljárásrendekbe bekerültek olyan, egyébként indokolt szabályok is, amelyek nem adnak támpontot a tanároknak, hogy mit kell csinálniuk a gyakorlatban. Az egyik ilyen úgy hangzik:

„Az ivókutak biztonságos használatára kell törekedni.”

Olyan iskolát is találtunk, ahol a szülőket arra kérik, hogy

a gyerek vigyen be magával kézfertőtlenítőt.

Megváltozott az igazolt hiányzások szabályrendszere is: a krónikus betegséggel küzdő gyerekek például orvosi igazolással a fokozott veszélyeztetettségük miatt otthon maradhatnak, és ez igazolt hiányzásnak minősül. Az ő oktatásukról már most digitálisan gondoskodnak.

Az iskolai prokotollok alapján egyébként

az igazgatók mindenhol arra számítanak, hogy a digitális tanrend elkerülhetetlen lesz.

Szó szerinti idézet következik az egyik ilyen dokumentumból:

„Ennek elrendelése bármikor, egyik napról a másikra megtörténhet, kérjük a tanulókat, hogy minden nap vigyék haza minden holmijukat!”

A hagyományos tanévkezdésről, a folyamatos készenlétről és az oktatási intézményekben a koronavírus-fertőzés felbukkanása esetén alkalmazott lépésekről részletesen beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára. Az interjút elolvashatja itt, vagy akár alább meg is hallgathatja teljes egészében.

Maruzsa Zoltán az Arénában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor