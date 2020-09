Szállodák, éttermek: "tömegesen fognak most elvérezni"

Ismét kormányzati segítséget kérnek a szállodák és éttermek - mondta a szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Flesch Tamás úgy gondolja, a legnagyobb bajban a belvárosi (V., VI., VII., VIII. kerület), a forgalmukat alapvetően turistákra alapozó vendéglátóhelyek vannak.

"Akik üzemeltetik ezeket a helyeket, közülük nagyon sokan el fognak most vérezni, akár tömegesen is a következő hónapokban is. Ezeken a helyeken

a munkaerő 80-90 százalékát elbocsátották"

- fordította a számok nyelvére a bajt.

Hogy mit tehetnek ebben az ágazatban azok, akik az újranyitáskor is ott akarnak lenni, arról azt mondta:

"Egy mondatban: fogalmam sincs. De azért megpróbálom bővebben kifejteni; a mostani helyzet azért is problematikus, mert mindenki elveszti a munkaerejének azt a részét, amelybe éveken keresztül rengeteg pénzt és energiát beletett, viszont ott fogunk állni valamikor azon a jelképes startmezőn, amikor hirtelen nyílni fog több ezer szállodai szoba Budapesten, vagy több vendéglő újra fog nyitni, és

fogalmam sincs, hogy honnan lesz újra megfelelő mennyiségű szakképzett munkaerő,vde ha lesz is majd, milyen áron"

- ecsetelte Flesch Tamás.

Azért reméli, hogy az első járványhullámban látott járulékelengedés és a kurzarbeit visszatér most is, ezekkel ugyanis "elég sok munkahelyet meg lehetne védeni".

"Legyen elég ember! Budapest és Magyarország egy olyan erős turisztikai célterület, amely méltó vetélytársa akár Bécsnek, akár Prágának. Ehhez szakképzett munkaerő kell, ebbe muszáj, hogy segítséget kapjunk a kormányzattól most, gyorsan. Ez nem sírás, pláne nem fenyegetés, de tényleg készülnek a felmondólevelek a vállalkozásoknál, nem bírják kifizetni a következő hónapokat segítség nélkül" - folytatta.

Több javaslatcsomagjuk is van a kormány felé, összefogtak az utazási irodákkal, a rendezvényszervezőkkel, a beutaztatókkal és a vendéglátók szövetségével is, arra jutottak, hogy

"nagy variáció nincs"

a jelenlegi helyzetben, a veszteségek pontosan látszanak.

Ha lesz segítség, szerinte jövő tavasszal sokkal többet tud visszatermelni majd az ágazat, mint amibe most a válságkezelés kerül, tehát a kormányzat felfoghatja ezt most befektetésként is.

