A járvány elzavarja a pályáról az idegenvezetőket - megint bajban a szállodák

Be kell zárni a budapesti szállodákat a kormány által bejelentett beutazási korlátozások miatt, ezek ugyanis a külföldiekből élnek, akik most nem jöhetnek a magyar fővárosba. Ezt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke mondta az InfoRádiónak.

Flesch Tamás hozzátette:

a szállodaipar a kormánytól vár segítséget, hogy túlélje a válságot.

"Ugyanaz a helyzet áll elő, amely áprilisban egyszer már kialakult. Budapest 90 százalékban külföldi turistákra épül, és most újra be kell zárnunk, kormányzati segítség nélkül pedig nem fogjuk tudni megtartani a személyzet nagy részét" - írta le a helyzetet Flesch Tamás.

Hogy nyáron mennyit tudtak "behozni", arról elmondta, a július-augusztus tényleg nagyon erős volt, még a veszteségekből is valamennyit sikerült behozni, de ami ebből vidékre igaz volt, Budapestre nem; az a kevés turista, aki autóval érkezett a városba, arra volt elég, hogy csökkentse a veszteségeket, de

egyik szálloda sem érte el "még a nulla szintet sem",

Budapest helyzetét pedig tovább rontja az az aranyszabály, hogy a belföldi városlátogató turizmus soha nem tudja pótolni a külföldiek kiesését.

A társszövetségekkel közösen tervezik megkeresni a kormányt.

Több ezer ember állása veszélyben

Az idegenvezetőknél ugyanilyen rossz a helyzet, hiszen nincs, akiknek megmutassák a legszebb hazai helyeket. Ami a számokat illeti,

ötezer idegenvezető veszítheti el végleg a munkáját

a kormány által bejelentett beutazási korlátozások miatt.

A Magyarországi Idegenvezetők Szövetségének elnöke, Caesar Éva hozzátette: az idegenvezetők többsége katás egyéni vállalkozó, de ennek ellenére nem kaptak járulékfizetési kedvezményt az államtól, nagy részük már munkanélküli vagy elhagyta a pályát.

"A bejelentés még egy botütés ránk. Szinte nem volt munkánk egész nyáron, néhányunknak adódott valamicske munka, de kisebb csoportokban vagy egyénileg vettek csak igénybe idegenvezetést. Néhány nagyobb beutaztatónak voltak tényleg kisebb csoportjaik, ők elsősorban a nyugdíjas idegenvezetőket vették igénybe anyagi meggondolásokból, utánuk ugyanis nem kell adózni" - mutatott rá Caesar Éva.

Az ötezer érintett idegenvezető tíz százaléka dolgozik vidéken, a többi Budapesten keresgélne most, ehelyett nyelvtanítással próbálkozik, megtartva azért egyéni vállalkozását.

"Van, aki a tartalékait vagy álláskeresési támogatását éli föl, de sokan keresnek és már találtak is másik munkát, a pályát elhagyva" - tette hozzá.

A döntéshozóktól már

március óta próbálnak érdemi segítséget kérni,

először a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál próbálkoztak, utána a Magyar Turisztikai Ügynökségnél is, de csak ígéreteket kaptak, nem változott semmi. Azok után, hogy nem kerültek bele a katás idegenvezetők az adómentes csoportba a válság csúcsán, a Pénzügyminisztériumnál is kopogtattak, a NAV-nál is, és Orbán Viktor miniszterelnöknek is levelet írtak. A nem katás pályatársak - nagyon kevesen vannak - kaptak valamennyi segítséget, illetve a vidéki idegenvezetők harmada még kapott segítséget egy MTÜ-pályázaton keresztül, de ez Caesar Éva szerint "morzsányi" segítség csupán.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com