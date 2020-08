Szakértő: gyors lesz a helyreállás, de nem lesz teljes körű

A nyár eleje óta az a legfőbb kérdés, hogy milyen lesz a gazdasági kilábalás, de az adatok lassan érkeznek meg. Júliusi az utolsó olyan adat, ami azt mutatja, hogy egy ágazat milyen teljesítményt nyújt, ezért a bizalmi és konjunktúra indexekbe kapaszkodik jobban mindenki, ezek felméréses alapon próbálnak közelítő becslést adni – mondta a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

A GKI konjunktúraindex dinamikus emelkedése az áprilisi mélypont után megtorpant augusztusban, a járvány okozta áprilisi zuhanásnak a felét dolgozták le a gazdasági szereplők az elmúlt négy hónapban. Augusztusban a fogyasztói várakozások kissé romlottak, az üzletiek alig változtak.

Madár István szerint tehát a konjunktúraindex azt mutatja, hogy augusztusban megállt a hirtelen felpattanás, és ez az első olyan jel, amely azt mondja,

nem biztos, hogy nagyon erős V alakú lesz a kilábalás.

Korábbi adatok alapján a válságban elszenvedett veszteségek felét-kétharmadát ledolgozva a gazdaság különböző szegmensei V alakú kilábalást mutattak, de a mostani azt sugallja, hogy nem biztos, hogy ez lesz teljes körű lesz – fejtette ki.

Az várható, hogy nem tökéletes felpattanás jön, vagyis gyors lesz a helyreállás, de nem lesz teljes körű, és nem tér vissza a válság előtt látott szintekre a gazdaság teljesítménye – emelte ki a szakértő, aki hozzátette, hogy az augusztusi, szeptemberi és októberi adatok nyújtanak majd teljes eligazítást.

Madár István arról is beszélt, hogy lehetnek olyan ágazatok, amelyek még évekig nem térnek vissza a válság előtti szintre, ilyen a turizmus, idegenforgalom és az ehhez kapcsolódó szolgálató ágazatok, vagy a rendezvényszervezésben is láthatók még kihívások. Elvileg nem kell, hogy ezeknek a szektoroknak a nehézségei a gazdaság összteljesítményén nyomot hagyjanak, ugyanis a foglalkoztatottak egy részét átvehetnék más szektorok, és ugyanolyan kibocsátási szinten folytatódhatna a gazdaság teljesítménye. Így a válság nem tartós visszaesést eredményezne, hanem szerkezeti váltással át lehet lépni a kihívást. Azonban ez ügyben bizonytalanok még a közgazdászok is – tette hozzá.

Korábban osztották azt a véleményt, hogy a legtöbb sokkhatást valószínűleg könnyen kiheveri a gazdaság, de már a pénzügyi válság sem támasztotta ezt alá, ami után sokan keresték az okokat.

A mostani válság még egyedibb hatású és történelmileg példátlan jellegű, nem volt még ilyen leállás,

ezért nehéz megmondani, hogy lehet-e hasonló kellemetlen élmény, mint a pénzügyi krízisből, amelyből nem sikerült a tökéletes felkapaszkodás – emelte ki.

