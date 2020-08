Online nyelvvizsga: senki nem marad le semmiről

Hankó Balázs Zoltán az InfoRádiónak felidézte: az online nyelvvizsga lehetőségének megteremtését a járványügyi veszélyhelyzet indokolta, amelyre három akkreditált vizsgaközpont volt hivatott. Ennek eredményeként augusztus közepéig a körülbelül 7 ezer jelentkezőből mintegy 5 ezren sikeres vizsgát is tettek online. Ráadásul kedvezőek is voltak a visszajelzések mind a vizsgaközpontok, mind pedig a résztvevők részéről, ezért most már

határidő nélkül, a továbbiakban is megmarad ennek a lehetősége

– emelte ki a szakember.

Kiemelte: az online vizsgák esetében, amellett, hogy maga a nyelvvizsga-központok akkreditáltak, tehát az a minőség, ami a nyelvvizsgához szükséges, garantált, abban nyújtanak többet a hagyományos vizsgákhoz képest, hogy

megfelelő biztonsági kontrollintézkedések mellett a hallgató akár az otthonában is nyelvvizsgázhat.

A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint az elmúlt időszakban az online vizsgáztatás, így az online nyelvvizsgáztatás is, megteremtette azokat a feltételeket, amelyekkel egyrészt megfelelő módon azonosítani lehet a résztvevőket, elkerülendő, hogy más vizsgázzon a jelentkező helyett, továbbá a zárt csatornának köszönhetően elkerülhető az is, hogy a vizsgázó bármi nemű nem támogatandó segítséget igénybe tudjon venni. Ezáltal

úgy bonyolítható le, mintha az ténylegesen szemtől szemben valósulna meg

– tette hozzá.

Tehát van egy egyfajta egységes protokoll, amit minden esetben alkalmaznak az online nyelvvizsgák esetében – erősítette meg Hankó Balázs Zoltán, példaként említve, hogy a vizsgáztatás során végig látható, hogy a vizsgázó mit és hogyan tesz. De az ellenőrzési rendszernek köszönhetően, egy–egy internetmegakadás esetén is tudhat, hogy az nem a nem megengedett eszközök használatát takarják. A vizsga tehát szabályozott,

a stiklikre nincs lehetőség

– emelte ki.

Végezetül megismételte: a kezdeti tapasztalatok jók, minőségben rendben vannak az eddigi nyelvvizsgák, egyúttal kényelmesebb módot nyújtanak mind a vizsgázók, mind pedig a vizsgáztatók számára.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Forrás: Pexels.com