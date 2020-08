Cuki kisállatok dömpingjével ünnepli 154. szülinapját a Fővárosi Állatkert

A Fővárosi Állat- és Növénykert a maga 154 évével a magyarság egyik legrégebbi közművelődési intézményének számít - mondta Hanga Zoltán, a létesítmény szóvivője az InfoRádiónak. Felidézte, hogy az állatkert alapításának gondolata már a reformkor elején, az 1820-30-as években felmerült, ráadásul Bécsben akkor már évtizedek óta létezett a császári állatsereglet, ahogyan több más európai városban is, ahol a polgárosodás előrehaladottabb volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, majd az utána következő időszak azonban nem kedvezett az alapításnak, csak az 1850-es évek végére került újra előtérbe a gondolat.

Az alapító atyák közül talán Xántus János a legismertebb, ő volt a kert megnyitásakor az igazgató - tette hozzá Hanga Zoltán. Az első igazgató nemcsak a zoológiában, hanem többek között a néprajzban is nagyon komoly eredményeket ért el, és a ma is létező Néprajzi Múzeum is neki köszönheti a létét. Szintén az alapítók között volt Kubinyi Ágoston - akkoriban a Nemzeti Múzeum igazgatója volt -, Szabó József geológusprofesszor és Gerendai József, a Füvészkert vezetője is.

"Nem volt könnyű az alapítás, de a nehézségek leküzdése után végül 1866. augusztus 9-re megnyílt az állatkert nagyjából 18 hektárnyi területen és körülbelül 600 állattal, amelyek nagyjából 200 különböző fajhoz tartoztak"

- mondta Hanga Zoltán. A kezdetekkor a mai állatkertekben szinte elvárt fajok - oroszlán, tigris, elefánt, zsiráf, víziló, vagy orrszarvú - még nem voltak meg, bár igen gazdag volt a különféle majmok és makik, vagy az akkoriban kajdácsoknak hívott papagájok gyűjteménye. Az első zsiráf csak 1868-ban, Ferenc József császár adományaként, Erzsébet királyné közbenjárására érkezett, és az 1870-es évekig kellett várni az első elefánt, majd az 1890-es évekig az első víziló megérkezésére.

A vasárnapra eső évfordulót elsősorban a kimagasló idei állatszaporulattal ünnepli az állatkert.

Szinte mindenütt kisállatot, kölyköt, fiókát láthatunk, nemrégiben a sörényes hangyászoknál volt szaporulat, a kicsinek a Guba nevet szavazták meg az állatkert honlapjának látogatói - mondta Hanga Zoltán. Ezzel folytatódott az a hagyomány a hangyászoknál, hogy mindig valamilyen édességről nevezik el őket: a legelső a Bejgli, a második a Flódni, a harmadik kölyök pedig a Guba nevet kapta.

A szóvivő felhívta a figyelmet a mókusmajmoknál született kölyökre is, amelyet már a látogatók is megfigyelhetnek a kifutóban az anyja hátán, valamint arra, hogy a prérikutyáknál is előbújt már a szaporulat a föld alatti üregekből. "Emellett több Bennett-kenguru anya erszényében van kölyök, a két legidősebb most már szinte vissza sem tér az erszénybe" - mondta Hanga Zoltán. A koronásdarvak immár a 15. fészekaljat nevelik az idén, most éppen két fiókát láthatnak az érdeklődők.

Nyitókép: Fővárosi Állat- és Növénykert/Bagosi Zoltan