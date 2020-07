Nem számol a kormány újabb országos lezárás lehetőségével - a nap hírei

Magyarország a 19. helyen végzett a 27 uniós tagállam között a jegybank versenyképességi rangsorában.Baksay Gergely ügyvezető igazgató elmondta: a tavalyi adatok alapján elért eredmény kicsivel jobb a többi visegrádi ország átlagánál, azonban elmarad az unióstól. A jelentésből kiderül, hogy Magyarország számos területen jelentős eredményeket ért el, de van még tér a versenyképesség erősítésére, például a kkv-k termelékenysége, a munkaerőpiac, egészségügy vagy az oktatás terén. Az állami szektor az e-közigazgatás kiépítésének folytatásával, az adminisztrációs költségek további csökkentésével, a gazdaság fehérítésével, valamint a modern infrastruktúra, a hatékony energiafelhasználás és a zöld gazdaság támogatásával járulhat hozzá a termelékenység növeléséhez.

Nem számol a kormány újabb országos lezárás lehetőségével a koronavírus-járvány miatt - közölte a gazdaságszabályozásért felelős államtitkár. György László elmondta, hogy a vállalkozások számára a tervek szerint augusztusban megjelenik a koronavírus fertőzés megfékezésének legfontosabb teendőit tartalmazó kiadvány, amelyet a járványügyi munkacsoport dolgozott ki. Az ajánlások ugyanakkor szükség esetén kötelezővé válhatnak. Az államtitkár arról beszélt, hogy a gazdaság idei teljesítménye meghaladhatja a várakozásokat, a legfontosabb exportpiacok kilátásai kedvezőek, de az egészségügyi védekezést fenn kell tartani.

Újabb 8 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel az aktív fertőzöttek száma 529-ra nőtt, újabb halálos áldozat továbbra sincs. A járvány kezdete óta 4456 embernél azonosították a vírust, 596-an haltak bele a betegségbe. A kormányzati portál adatai szerint jelenleg 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. 3.331-en már meggyógyultak. Több mint 8970-en vannak hatósági házi karanténban.

Több mint 6 millió forinttal támogatja a Koraszülöttekért Országos Egyesület tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia. A testület a legutóbbi közgyűlés határozata alapján döntött a sérült csecsemők és gyermekek rehabilitációjának segítéséről. A közlemény szerint többéves hagyomány, hogy az MTA társadalmi felelősségvállalása részeként lehetőséget teremt az akadémikusok, illetve az Akadémia köztestületének minden tagja számára, hogy jövedelmük egy általuk meghatározott részét jótékonysági célra ajánlják fel.

Idén 200 millió forinttal több jut a vírusos hepatitis szűrésére - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a hepatitis világnapja alkalmából. A Nemzeti Hepatitis Intézkedési Terv kockázati csoport alapú szűrésre tett javaslatot, elsőként az egészségügyi dolgozók körében. A programra idén 600 millió forint áll rendelkezésre. A tárca kiemeli, hogy a máj megbetegedéséért és a máj eredetű halálozások majdnem feléért felelős a vírusos hepatitis. Magyarországon 50 ezer HCV-fertőzött él.

Elsősorban az extrém mértékű szúnyoginvázió helyszínein kezdődött újra a légi, kémiai szúnyogirtás - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtóreferense. Tóth Anikó az InfoRádiónak elmondta: Túrkeve környékét, továbbá a Tisza mentét és Békés megyét érinti először az intézkedés. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egy esetleges szúnyogok okozta betegséghullám megakadályozásáért engedélyezte újra 180 napra a légi, kémiai szúnyogirtást.

Budapesten új, környezetbarát módszert tesztel a burkolatból kinőtt gyomok eltávolítására a Főkert.Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán azt írta, hogy ha sikeres lesz a teszt, akkor nem használják többet a glifozát nevű vegyszert. Az angol módszer lényege, hogy egy keverékkel megfőzik a burkolatból kinőtt növényt. A növényi olaj, szőlőcukor, keményítő és víz keveréke lehatol a lágyszárúak gyökérzónájáig, sterilizálja a magvakat és elpusztítja az avarban megbúvó kártevők lárváit.

Nyáron is ugyanolyan veszélyes az új típusú koronavírus, a kórokozó nem viselkedik szezonálisan, mint az influenza - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. Margaret Harris, a WHO szóvivője egyben arról is beszélt, hogy a járvány nem több hullámban érkezik. Szavai szerint úgy tűnik, hogy egyetlen nagy hullámról van szó, amely rendre kicsit gyengül, aztán ismét erősödik. Hozzátette: a legjobb amit tenni lehet, ellaposítani az emelkedő görbét.

Mundruczó Kornél első külföldi produkciója, az angol nyelvű Pieces of a Woman is szerepel a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában.A Velencei Filmfesztivál szervezői szerint az idei válogatásban a koronavírus-járvány miatt kisebb szerephez jutottak a hollywoodi produkciók, globálisabb lett a merítés. Az Arany Oroszlán-díjért 18 film versenyez.