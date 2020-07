Magyar film is versenyben van az Arany Oroszlánért

A szeptember 2-án kezdődő filmmustra szervezői kedden hozták nyilvánosságra a fesztivál programját. Az Arany Oroszlán-díjért - Mundruczó filmje mellett - a többi közt a The World to Come című amerikai történelmi dráma, a Jim Broadbent és Helen Mirren közreműködésével forgatott The Duke, valamint Francis Ford Coppola unokájának, Gia Coppolának Mainstream című drámája, összesen 18 film versenyez.

Alberto Barbera, a fesztivál művészeti vezetője kedden hangsúlyozta, hogy az idei válogatásban a koronavírus-járvány miatt kisebb szerephez jutottak a hollywoodi produkciók, globálisabb lett a merítés, és a versenyfilmek csaknem a felét nők rendezték.

A 77. velencei filmmustra lesz az első nagy európai fesztivál, amelyet a koronavírus-járvány kitörése óta megrendeznek.

Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon