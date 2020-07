Elemzők: a hajrában vált szorossá a küzdelem a lengyel elnökválasztáson

A hajrában vált szorossá a küzdelem a lengyel elnökválasztáson - mondta Garai Nikolett, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyen az államfőválasztás eredményeit értékelték. Garai Nikolett szerint a hajrában olyan választókat is mozgósítani tudtak a jobboldali erők, akik eddig nem mentek el szavazni. Andrzej Dudáéknak egy hónap alatt sikerült ledolgozniuk a hátrányt.

Dobrowiecki Péter, az Antall József Tudásközpont kutatási programvezetője is szoros versenyre számított, mert a választás előtti hónapokban folyamatosan csökkent a különbség a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje, Andrzej Duda hivatalban lévő elnök és potenciális kihívói között.

Pál Benedek Lengyelország-szakértő, az Azonnali.hu szerzője arról beszélt, hogy a következő ciklusban milyen lehet az elnök és a kormány kapcsolata. Szerinte az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy nem fog változni semmi, egy erős kezű, kormánybarát elnök lesz. Az, hogy Andrzej Duda elkezd-e építeni egy saját hatalmi pólust, a szakértő szerint attól is függ, mi lesz a jövője a jelenlegi pártelnöknek, Jarosław Kaczyński volt kormányfőnek közös pártjukban, a Jog és Igazságosságban. Pál Benedek szerint még nem látni, hogy elkezdődött volna egy nagy generációváltás a párton belül, de - mint fogalmazott - nyilván szeretnének mások is hatalomhoz jutni.

Garai Nikolett, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint Lengyelország és az államfő számára is elsődleges a Visegrádi együttműködés, már csak amiatt is, mert Lengyelország vette át az elnökséget július elsejével, ráadásul a világjárvány okozta kihívásokre közösen kell választ találni. A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy Lengyelországnak a jövőben is az Egyesült Államok lesz az egyik legfontosabb nagypolitikai partnere.

