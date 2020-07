Egyre szorosabb gyűrűt von Magyarország köré a járvány

Világszerte 13 165 663 igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek kedd estig, a Covid-19-járvány halálos áldozatainak száma 574 615, és 7 301 691-en gyógyultak meg a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

A legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, 3 387 053, a halálesetek száma 135 984. Kaliforniában kedd reggeltől ismét jelentős szigorítások léptek érvénybe a fertőzöttek számának ugrásszerű emelkedése miatt. Továbbra is folyamatosan nő a fertőzöttek száma Arizonában, Texasban és Floridában is.

Olaszországban megerősítette a szájmaszk kötelező viseletét zárt helyen, valamint a távolságtartásra vonatkozó előírásokat Roberto Speranza egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a járványveszély továbbra sem múlt el. A miniszter a továbbra is hatályos korlátozó intézkedések között említette, hogy akár ötezer euróig terjedő bírsággal, valamint háromról tizennyolc hónapig terjedő börtönnel sújthatják a betegeket, akik megsértik a karanténkötelezettséget. Kedden 17 beteg halálát jelentették be egy nap alatt, hétfőn 13-ét. A halálos áldozatok teljes száma Olaszországban 34 967. Egy nap alatt 114 fertőzöttet szűrtek ki a hétfői 169 után. Valamivel több mint 12 ezer az aktív fertőzöttek száma. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 243 344-et.

Franciaországban augusztus 1-től kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt helyen a járvány második hullámának megelőzésére. A halálos áldozatok száma péntek este elérte a 30 ezret az országban, de a kórházi betegek száma fokozatosan csökken, jelenleg 7 ezer. A két hónapig tartó, nagyon szigorú karantén fokozatos feloldása után sem indult emelkedésnek a megbetegedések száma. Az egészségügyi hatóságok a karantén vége óta több mint 330 járványgócot tártak fel, és többségüket már teljesen felszámolták.

Belgiumban az elmúlt 24 órában, március eleje óta először, nem volt a koronavírus-járványhoz köthető haláleset. A járvány eddig közel 9800 halálos áldozatot követelt a 11,5 millió lakost számláló országban, napi számuk április 12-én tetőzött 343-mal.

Ausztria a koronavírus miatt 18 országból - közöttük a nyugat-balkáni államokból, Bulgáriából, Romániából, Moldovából és Egyiptomból - nem fogad repülőgépeket csütörtöktől. Az elmúlt 24 órában 73 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Ausztriában eddig 19 021 ember koronavírustesztje lett pozitív; 709-en haltak bele a vírus okozta megbetegedés szövődményeibe.

A múlt heti meredek növekedés után Horvátországban és Szlovéniában stagnál az új fertőzöttek száma. Horvátországban hétfőn 52-vel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3827-et, és egy új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 120-ra nőtt. Szlovéniában egy nap alatt tízzel 1859-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a halálos áldozatok száma 111 maradt.

Romániában továbbra is gyorsuló, napi 600 új esetet meghaladó ütemben terjed a járvány, kedden a kórházban kezelt fertőzöttek száma is meghaladta az áprilisi első csúcsot. Az elmúlt napban 637 új fertőzöttet azonosítottak, miután a múlt héten négy napon is megközelítette vagy meg is haladta a 600-at az új esetek száma. Az új halálesetek száma 30. A járvány kezdete óta Romániában több mint 33 500 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, közülük több mint 1900-an meghaltak.

Ciprus szigorú büntetéseket vezetett be a koronavírus-járvány elleni szabályokat belépéskor megsértő turistákkal szemben, miután SARS-CoV-2 nevű vírust diagnosztizáltak egy, az útvonalát hibásan feltüntető utazónál. Ezentúl 300 eurós büntetést fizet, aki nem tölti ki a kérdőívet, vagy visszafordítják a származási országába. Ciprus a fertőzésveszély szempontjából A, B és C kategóriába sorolja az országokat.

Az A kategóriájú országokból érkezőknek - ide sorolták Magyarországot is - a kérdőíven kívül mást nem kell tenniük, nem kell negatív vírustesztet bemutatniuk.

Oroszország 200 millió dózis vakcinát tervez gyártatni az év végéig - jelentette be Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, aki szerint "a vakcinagyártást egy több országra kiterjedő partnerség keretében, 2020 végéig 200 millió dózis kibocsátásáig tudjuk kiterjeszteni". Az adenovírus-vektoron alapuló vakcina gyártása 2021-ben várhatóan eléri majd a 3 milliárd dózist.

Minden eddiginél magasabb Izraelben a fertőzöttek napi növekménye, keddre 24 órán belül 1681 új fertőzöttet regisztráltak. Izraelben jelenleg 21 393 igazolt fertőzött van, közülük 177 állapota válságos, 55-en lélegeztetőgépen vannak. A Covid-19 betegségbe eddig 368-an haltak bele.

Kazahsztánban 1856 új regisztrált koronavírus-fertőzöttet jelentettek kedden, így az országban az igazolt fertőzöttek száma 61 755-re emelkedett. A napi új fertőzöttek száma a 18,7 milliós közép-ázsiai országban hat egymás követő napon meghaladta az 1500-at, csütörtökön rekordszámú - 1962 - új fertőzöttet jelentettek egyetlen nap alatt. Kazahsztánban eddig 375 ember halt meg a Covid-19 betegségben.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien De Rosa