Operatív törzs: barnamezős akcióterületek létrehozatalát javasolja a kormány - cikkünk frissül

Hattal, 5050-re emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma Magyarországon, míg a 169 960 teszt már 3793 koronavírusost talált meg, az elmúlt egy napon 22-t. 1856-an már felgyógyultak, az aktív esetek száma 1432, 25 ember állapota súlyos. E számokra is reagált az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkára a tájékoztatón elmondta, a kormány elfogadta a rozsdaövezeti újlakás-építési programját.

Javasolják az Országgyűlésnek, hogy hozzák létre a

barnamezős akcióterületek

fogalmát.

Ezeken a területeken a lakásárakat 5 százalékos áfa terheli, a bérleti díj áfaértéke 0 százalék lesz.

Az első területeket hamarosan ki is fogja jelölni, két kategóriában, az első kategóriában nem kell különösebb előkészítés, a másodikban igen. A területek megtisztítási tervét először el kell végezni - mondta Fürjes Balázs.

Több kihívás is van:

elérhető árú otthonoknak kell épülni lépésről lépésre meg kell valósítani a városi szégyenfoltok eltüntetését gazdasági újraindítás: segíteni szeretné a kormány a hazai építőipar újjáéledését.

Definiálta a rozsdaövezet fogalmát is: ezek a területek valaha a város szélén voltak, ipari tevékenység folyt rajtuk, ám évtizedek óta elhagyatottak, lepusztultak, szennyezettek.

A beruházás gazdája az állam lesz,

EU-s pénzeket is segítségül hívnak, és így magyar magánvállalkozások is támogathatók. Az önkormányzatokkal is konzultálnak a területekről.

A törvényhez az áfatörvényt is módosítani kell - tette hozzá Fürjes Balázs.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először is az ismert, aktuális számokat sorolta fel.

"Továbbra is érvényes az, hogy

4 százaléknyi azok száma, akiknél alapbetegséget nem találtunk"

- mutatott rá.

Kórházban 430-an vannak a szerda reggeli állapot szerint.

Budapest továbbra is az egyetlen város, ahol több mint minden ezredik ember fertőzött.

30 éven aluli elhunyt Magyarországon nincs - tette hozzá Müller Cecília.

Nyitókép: MTI / H. Szabó Sándor