Kiderült, milyenek lesznek ősztől a technikumok

A következő tanévre ajánlott minisztériumi óraterv szerint a fő tárgyakból a technikusképzésben is ugyanazt a tananyagtartalmat kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, ugyanolyan óraszámban - írta a Magyar Nemzet az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott információk alapján. A szaktárca ugyanis elkészült a heti óraterv ajánlásokkal - minden évfolyamon heti 34 órára vonatkozóan -, ami alapján az iskolák összeállíthatják a jövő tanévi programjukat. A változás 34 ezer diákot érint ősztől.

Ugyanakkor a szakmai képzést és a közismereti órákat külön napokon szervezik majd. Magyarból valamivel kevesebb, matekból és történelemből viszont több órájuk lesz a diákoknak, mint most, emellett egy idegen nyelvet kell elsajátítaniuk a gimnáziumival azonos óraszámban. Természettudományból a 9. évfolyamon komplex óra lesz, amit a következő két évben a választott ágazathoz kapcsolódó diszciplináris tantárgy (biológia, kémia, fizika vagy földrajz) vált. Állampolgári ismereteket és pénzügyi ismereteket a sima gimnáziumhoz hasonlóan a technikumban is kell tanulni, továbbá minden évfolyamon van szabadon tervezhető órakeret is.

Ugyanakkor eltörlik a mindennapos testnevelést, és kötelező művészeti óráik sem lesznek a leendő technikumosoknak. A tárca elképzelése szerint idegen nyelvből a 13. osztály végén, a többi érettségi tárgyból a 12. évfolyam végén is vizsgázhatnak a tanulók. Vagyis akár javíthatnak is az eredményükön az érettségi bizonyítvány kézhezvétele előtt. A technikusi vizsgát pedig az ötödik év végén teszik le, és ekkor egyszerre két bizonyítványt kapnak.

További változás, hogy

ősztől valamennyi szakképző intézményben tanuló diák ösztöndíjat kap.

Technikumban, nappali rendszerű oktatásban havi nyolcezer forintot, a szakképző iskolákban havi 15 ezer forintot. Az ágazati alapképzést követő években a duális képzésben részt vevő vállalati partner már munkabért fizet, de aki önhibáján kívül nem tud cégnél gyakorlatozni, annak az iskola biztosít 10-50 ezer forint, teljesítményalapú havi juttatást. A duális képzésben részt vevők a minimálbér 25-60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár száz százalékra is emelkedhet. Újdonság, hogy a tanulók a sikeres szakmai vizsgát követően, annak eredményétől függően 150-300 ezer forint pályakezdési támogatást egyszerre kapnak kézhez.

Nyitókép: Pixabay