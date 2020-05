750 milliárd eurós mentőcsomagot javasol az Európai Bizottság a koronavírus okozta válság utáni helyreállításra - a nap hírei

Az Európai Uniónak 750 milliárd euróra van szüksége a koronavírus-járvány okozta példátlan gazdasági és a társadalmi károk utáni helyreállításhoz - közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen, az Európai Parlament rendkívüli ülésén elmondta: új generáció néven indítanák el a helyreállítási tervet, amely 500 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból és 250 milliárd euró kölcsönből állna. A 750 milliárd eurót az unió a pénzügyi piacokról szerezné be, hosszú 2028 és 2058 közé eső lejáratra. Az Európai Bizottság által bemutatott terv szerint az Európai Unió hétéves pénzügyi kerete 2021-2027-ben 1100 milliárd euróra emelkedne.

Nehéz tárgyalásokra számít a német kancellár az uniós helyreállítási alap létrehozásáról, de célnak nevezte, hogy az január 1-jén megkezdhesse működését. Angela Merkel úgy vélte: a korábbi, 500 millió eurót előirányzó német-francia javaslat jól megalapozta ezt a kezdeményezést. Közben a francia gazdasági miniszter azt mondta: Párizs reméli, hogy júliusig a 27 uniós tagállam meg tud állapodni a koronavírus-járvány okozta válság miatt szükséges gazdasági helyreállítási alap létrehozásáról.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerint magyar szempontból nem ad okot bizakodásra az Európai Bizottság 2021-től érvényes hétéves keretköltségvetési javaslata, és helyreállítási programja. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője szerint a helyreállítási alapra tervezett hosszú távú, 30 éves hitelből Magyarországnak az 1 százalékos befizetési arányával a 750 milliárdos tartozás 1 százalékát, azaz 7,5 milliárd eurót kell visszafizetnie. Ehhez az adóssághoz képest Deutsch Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy csupán 8,1 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást kapna Magyarország.

Új beutalási rendet adott ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: az egészségügyi szolgáltatóknak egyfajta ellátási mechanizmust bocsátottak a rendelkezésére, amelynek lényege, hogy a koronavírusos és nem koronavírusos betegeket két külön vonalon kezelik. A tisztifőorvos hangsúlyozta: a szolgáltatóknak kötelező időpontra behívni a vizsgálatra jelentkező pácienseket.

Jelentős változások lesznek a szakképzésben június másodikától. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: az intézmények vezetői döntenek arról, hogy hogyan folytatják az oktatást. Schanda Tamás hangsúlyozta: a szakképzésben különösen fontos a gyakorlati tudás elsajátítása, és nagy különbségek vannak abban, hogy az egyes szakmákat mennyire lehet hatékonyan tanítani digitális távoktatási formában.

A járvány hatására a tavaly tervezettnél sokkal alacsonyabb lesz az idén a magyar bankszektor profitja - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Bankszövetség elnöke. Jelasity Radován azt hangsúlyozta: csökkent a személyi kölcsönök és tranzakciók, illetve az ingatlanra felvett hitelek száma, valamint a vállalatoknál az átutalások száma is. Jelasity Radován emellett arról is beszélt: nagyon sok jelentős szereplő újra fogja gondolni a stratégiáját.

Rozsdaövezeti újlakás-építési programot fogadott el a kormány. Ezeken a területeken az épülő új lakások árát 5 százalékos áfa terheli majd, a bérleti díj pedig áfamentes lesz - jelentette be a Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: javasolják az Országgyűlésnek, hogy hozzák létre a barnamezős akcióterületek fogalmát. Az önkormányzatokkal is konzultálnak ezekről, és az első területeket hamarosan ki is jelölik. A beruházások gazdája az állam lesz.

Egy törvényjavaslat szerint megszűnhet a Nemzeti Eszközkezelő. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatása szerint a 2011-ben létrehozott intézmény ingatlanportfoliója a visszavásárolt ingatlanok következtében jelentősen csökkent, feladata átalakult, ezért időszerűvé vált a társaság működésének felülvizsgálata. A társaság megmaradt feladatait, például a fennmaradó mintegy 4600 bérleti szerződés kezelését a tervek szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő látná el.

Kiemelt beruházássá minősítené a gellérthegyi Citadella felújítását a kormány, amely egyben megtiltaná, hogy az önkormányzat változtatási tilalmat rendeljen el a területre. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.

Lemond parlamenti alelnöki tisztségéről és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából Sneider Tamás. A politikus ezt Facebook-oldalán jelentette be. A politikus a frakcióban kialakult méltatlan helyzettel indokolja lépését. Utána Farkas Gergely eddigi frakcióvezető-helyettes és Varga-Damm Andrea is bejelentette kilépését a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából. Hármuk távozásával 17 fősre szűkült a 2018-as választás után 26 taggal megalakult Jobbik-frakció.