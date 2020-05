Árulkodó számok – így alakult itthon a járvány az utolsó tíz napban

Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez is azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A koronavírus-járvány május eleji tetőzése után Magyarországon is elkezdődhetett a kijárási korlátozások fokozatos enyhítése, de a távolságtartási és higiéniai szabályok érvényben maradtak, mert fennáll a veszélye, hogy az emberek mozgásával ismét emelkedésnek indul a fertőzések száma. Ezért megnéztük, hogy az elmúlt tíz napban hogyan alakultak a legfontosabb mutatók.

Az aktív esetek száma, amely a május 4-i (2054 eset) csúcspont óta szinte folyamatosan süllyed, május 16-án megtorpant, majd három napon keresztül minimálisan emelkedett is. Ekkor úgy tűnhetett, hogy megfordul a kedvező tendencia, de múlt szerdán ismét alacsonyabb adatot publikált az operatív törzs, és azóta fokozatosan csökkent az aktív esetek száma, és nemcsak a kevesebb új beteg miatt, mert például május 20-21-én kimagaslóan sok új fertőzést regisztráltak, hanem mert egyre több embert nyilvánítanak gyógyultnak. Épp a mai napon volt a legjelentősebb süllyedés, 118 emberrel kevesebb beteget tartanak nyilván, ilyen mértékű csökkentésre még nem volt példa. A mostani 1436 esetnél kevesebb utoljára április 18-án volt Magyarországon.

A regisztrált új betegek számában is volt emelkedés az előző héten, május 20-án 42, egy nappal később 43 fertőzöttet azonosítottak be, de nem bizonyult tartósnak az emelkedés, azóta egyenletesen csökken a naponta bejelentett új esetek száma, hétfőn, majd kedden is csak 15 új beteget vettek nyilvántartásba, ilyen adatra utoljára április 6-án, azelőtt pedig március 20-án volt példa.

A hatósági házi karanténban lévő száma viszont ez a tíz nap alatt jelentősen nőtt, csaknem 1200 fővel többen vannak kötelező vesztegzár alatt ma, mint másfél héttel ezelőtt, aminek részben nyilván az az oka, hogy az újrainduló élet sok ember hazatérését tette lehetővé, rájuk pedig kötelező kéthetes kényszerpihenő vár otthonukban.

Időpont Aktív eset Napi új beteg Karanténban lévők

május 17. 1662 36 10 470 május 18. 1673 26 10 388 május 19. 1677 21 10 394 május 20. 1674 42 10 932 május 21. 1659 43 11 103 május 22. 1615 37 11 668 május 23. 1576 35 nincs adat május 24. 1565 28 11 934 május 25. 1554 15 11 810 május 26. 1436 15 11 611

