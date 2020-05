Kiderült, hány BKV-dolgozó kapta el a koronavírust

A cég közleménye szerint a járványügyi korlátozás idején hozott intézkedésekkel – járművek napi szintű kiemelt takarítása, fertőtlenítése, kordonozás a buszokon, járművezetőknek biztosított védőfelszerelések – hatékonyan sikerült hozzájárulni a járvány terjedésének megelőzéséhez.

A BKV csaknem tízezer munkavállalója közül mindössze két dolgozó fertőződött meg igazoltan a koronavírussal, de már ők is meggyógyultak, és a vállalatnál nem tudnak olyan esetről, hogy BKV-járművön bárki elkapta volna a betegséget.

A tömegközlekedésben mindig az aktuális helyzetet értékelve döntenek az óvintézkedések fenntartásáról, illetve lazításáról. Jelenleg megmarad a buszok első üléssorának kordonos elzárása, és továbbra is – a normál időszakban megszokott protokollhoz képest – nagyobb figyelmet fordítanak a járművek takarítására, fertőtlenítésére. Emellett továbbra is kötelező az utasoknak a szájmaszk viselése, a kesztyű használata pedig javasolt. Ezenfelül kérnek mindenkit, hogy fordítson kiemelt figyelmet az ajánlott távolságtartásra is.

