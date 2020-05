Kormányinfó: a kormány nyitott a budapesti élet újraindítására - percről percre

Gulyás Gergely: a vizsgálat arra irányul, hogy ki milyen szabályt tartott vagy nem tartott be. Ez nem politikai, hanem hatósági kérdés. Nekünk ezzel kapcsolatban nincs dolgunk. Az eddigiek azt mutatják, hogy súlyos hiányosságok voltak a fővárosi fenntartású intézményben.

Gulyás Gergely: örülünk, hogy vannak. Lehet, hogy lesz egy második járványhullám, és amíg vakcina nincs, addig fel kell rá készülni, hogy ősszel folytatódik a járvány, ami reméljük, most csillapodik. Nem lehet olyan a helyzet, mint Olaszországban vagy New Yorkban.

2020.05.07. 11:08

Gazdaságvédelem

Gulyás Gergely: 3 ezer vállalat, 44 ezer munkahely megvédésére vállalt garanciát a kormány egy hét alatt. Ez most a legfontosabb, a munkahelyvédelem. A vállalkozások számára az EU lehetővé tette, hogy a vállalkozásoknak segítséget nyújtsunk, 800 ezer eurót lehet kapni, de ennyit hozzá is kell tennie a vállalkozásnak. Meg fogjuk emelni a közfoglalkoztatottak keretszámát 90 ezerről. Lesz állami finanszírozású átképzés, magasabb lesz a honvédség létszáma is. Ezek a lehetőségek gyors új munkahelyeket teremtenek.