Új intézkedések: ingyenes felnőttképzés, álláshelyek a honvédségnél

A kijárási korlátozások lehetséges alakulása és ennek feltételei mellett a gazdaság újraindításának friss részleteiről is beszélt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón.

A kormány szerdai ülésén áttekintette a gazdaságvédelmi akcióterv helyzetét, "a támogatási programok elindultak,

a munkahelyvédelmi támogatás során háromezer vállalat 44 ezer munkahely megtartására vállalt garanciát"

- ismertette a tárcavezető az Infostart megkeresésére válaszolva. Ez a szám egy hét alatt komoly eredmény, és azt mutatja, hogy a vállalkozások számítottak a támogatásokra és igénybe is veszik ezeket, cserébe garanciákat vállalnak arra, hogy a munkahelyeket megőrzik, és "ma ez a legfontosabb a magyar gazdaságban".

Elmondta azt is, hogy a vállalkozások számára az Európai Unió lehetővé tette

beruházásösztönző támogatások folyósítását 800 ezer eurós felső küszöbbel,

ezzel a lehetőséggel pedig a magyar állam él is.

"Ennek feltétele az is, hogy a vállalat legalább ugyanekkora értékben vállaljon plusz beruházást. Azt tudjuk mondani, hogy az 50 milliárd forintos keretet máris túljegyezték, tehát ennyit tudunk kifizetni, és a kormány dönteni fog ennek a keretnek a megemeléséről is" - tette hozzá.

Az akció egyébként munkahelyteremtést is céloz, ám a kormány - mint Gulyás Gergely ismertette - maga is beszáll a munkahelyteremtésbe, amint ez korábban ígéretként el is hangzott:

megemelik a közfoglalkoztatotti létszámot (jelenleg 83 ezren vannak a rendszerben; a jelenlegi keretek között vízügyi, rendészeti és más közszolgálati munkálatoknál van lehetőség arra, hogy "értelmes munkát" tudjanak adni)

átképzés, továbbképzés, felnőttoktatás indul állami finanszírozással

a Magyar Honvédség szerződéses állománya megemelkedik, ez a fiatalok részére lehetőség.

Az álláskeresési támogatás összege és időtartama - három hónap - nem változik.

További segítség a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban, hogy a bérleti jogviszonyokat a veszélyhelyzet fenntartásáig nem lehet felmondani az állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében.

A miniszter kifejezte a kormány segítő szándékát az önkormányzatok felé, ugyanakkor megerősítette: a veszélyben a terheket is közösen kell vállalni. A központi költségvetés veszteségei jóval nagyobbak, mint amit az önkormányzatoknak arányosan el kell szenvedniük. A kormány arra készül, hogy az év második felében mindent megtegyen, hogy a gazdaságot is újra tudják indítani, az a cél, ne kevesebb, hanem több beruházás legyen, ez szolgálja a települések fejlesztését is. Ezért azt tervezik, hogy

számos beruházással segítik majd a településeket.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu