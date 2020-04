Gyorsít a koronavírus Magyarországon, a tömeges fertőzések szakaszát éri el lassan - a nap hírei

Gyorsul a koronavírus terjedése, lassan eléri a tömeges fertőzések szakaszát - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat. Beszámolt arról is, hogy 14, többségében idős beteg hunyt el a koronavírus fertőzés következtében, ezzel 156-ra nőtt a halálos áldozatok száma. A kórokozót már 1.763 embernél mutatták ki, ugyanakkor 207-en meggyógyultak. 18-ra nőtt a Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is.

Nem lehet elkerülni, hogy a járvány miatt sajátos szabályok lépjenek életbe Budapesten - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor a Pesti úti idősotthonban kialakult nagy számú fertőzöttségről azt mondta: a történtek nem maradhatnak következmények nélkül, de a felelősöket majd a járvány után fogják megkeresni. Szólt arról is, hogy orvosi és nem politikai döntés volt a kórházi ágyak gyors felszabadítása. Orbán Viktor azt mondta: a koronavírus járvány tömeges terjedésének szakaszában 8 ezer lélegeztető gépre és 30 ezer kórházi ágyra is szükség lehet.

A kormányfővel egyetértésben különleges szabályok alkalmazását tartja szükségesnek Budapesten a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében üdvözölte, hogy Orbán Viktor szoros együttműködésre törekszik a főváros vezetésével a járványügyi helyzetben. A Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban a városvezető a kormányhivatal felelősségre vonását sürgeti amiatt, hogy a hatóság gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból visszaszállított betegek tesztelését.

Teljes értékű lesz az idei érettségi - mondta el az operatív törzs tájékoztatóján a köznevelésért felelő államtitkár. Maruzsa Zoltán megerősítette: csak írásbeli vizsgák lesznek. Szóbelit ott tartanak, ahol az írásbeli nem megoldható. Előrehozott érettségi nem lesz. A nyelvi érettségi szóbeli nélkül is komplex vizsgának számít. Van mód az érettségitől való visszalépésre is, ezt április 20-ig az oktatási hivatal honlapján lehet jelezni. Továbbra is van lehetőség a jelentkezések módosítására is. A vizsgák május 4-én kezdődnek és két hét alatt véget érnek.

Újabb 11 vállalathoz érkeztek Honvédelmi Irányító Törzsek ezen a héten. Feladatuk a lakosság biztonságos élelmiszer- és gyógyszerellátásának szavatolása. Így már összesen 104 vállalat működését segítik Honvédelmi Irányító Törzsek. A koronavírus-portálon megjelent közlemény hangsúlyozta, hogy a törzsek továbbra sem veszik át a cégek irányítását.

Hónapokra biztosított a fertőtlenítőszer-ellátás Magyarországon - jelentette ki a gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. György László közölte: az innovációs tárca koordinálásával hat magyar gyártó működik együtt a bőr, felület és eszköz-fertőtlenítőszerek előállításban, beleértve az alapanyagokat és a csomagoló eszközöket is. Az államtitkár hangsúlyozta: hasonló összefogással más létfontosságú termékek gyártása is teljes egészében megvalósítható Magyarországon.

Több zöldterületet, kirándulóhelyet lezárnak a fővárosban a hétvégén. A főpolgármester a Margit-sziget, a 3. kerület vezetője pedig az Óbudai-sziget, a Római-part és a Kossuth Lajos üdülőpart lezárását rendelte el hétvégén reggel 9 és este nyolc között. A Városligetre nem hozott ilyen intézkedést Zugló polgármestere, de közölte: az Önkormányzati Rendészet munkatársai és az önkéntes polgárőrök ezen a hétvégén is nagy létszámban ellenőrzik majd a kijárási korlátozások betartását. A Normafán levő játszótereket már korábban lezáratta a Hegyvidéki Önkormányzat. A Facebookon közzétett videóban Karácsony Gergely főpolgármester azt is közölte, hogy április 27-től hétfőtől a BKK járatait kizárólag kendővel vagy sállal eltakart arccal vagy maszkban lehet igénybe venni.

A nemzeti bank elnöke szerint a járványhelyzetben is folytatódhat az unió átlagánál 2-3 százalékkal magasabb magyar gazdasági növekedés. Matolcsy György a távirati irodának adott interjúban kijelentette: a jegybank és a kormány elmúlt napokban hozott döntései stabil alapot teremtenek a bővülésre. Hangsúlyozta: a háztartások és vállalkozások eltérő teherbíró képessége miatt az intézkedéseknek egyaránt segítenie kell a rászorulókat és azokat is, akik képesek majd megteremteni a gazdaság újraindításának alapjait.

Magyar fotós nyerte a World Press Photo 2020 díját környezet kategóriában. Horváth Eszternek az Északi-sarkvidéken lencsevégre kapott kíváncsi jegesmedvékről készült képét díjazták. A dokumentumfotós munkái egyebek között megjelentek már a National Geographic magazinban, a New York Times és a Wall Street Journal napilapokban, a Time hetilapban és a GEO Magazine-ban is. A World Press Photo fődíját egy japán fotós kapta a tavaly júniusi kartúmi véres tüntetéseken készült felvételéért.

