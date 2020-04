Félelem lengi körül a Balatont a közelgő húsvét miatt

„Ha a városunkba jössz, tegyél fel maszkot! Mi itt élünk és ezt kérjük tőled! Vigyázz ránk! Jobban örülnénk, ha most nem jönnél. Köszönjük.” – ezzel a felirattal ellátott táblát helyeztek ki Balatonfüreden, kérve az odalátogatókat, hogy amennyiben lehet, a koronavírus-járvány miatt kerüljék a települést – számolt be a Hirbalaton.hu.

Ahogyan Balatonfenyves és Tihany polgármestere, valamint Alsóörs első embere is külön-külön felhívásban jelezte, illetve nyomatékosan kéri, hogy a helyben élők egészségének védelmében a túrázni és kikapcsolódni vágyók

vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és inkább maradjanak állandó lakhelyeiken

húsvét ünnepén.

Korábban több cikkben is beszámoltunk arról, hogy egyre több településen okoz feszültséget a tóhoz látogatók tömeges megjelenése. Csopak polgármestere például arra panaszkodott, hogy a látogatók kevésbé tartják szem előtt a veszélyhelyzetre kihirdetett kötelező viselkedési formákat. A polgármesterek csak kérni tudják a szabályszegőket a helyi rendelet betartására, más eszköz nincs a kezükben.

Siófokon múlt szombat óta bírságolnak, ha valaki maszk nélkül lép be üzletbe, hivatalba, szolgáltatókhoz. Tihanyban is szigorú intézkedéseket vezettek be, a hatóság pedig lezárta a Szentbékkállai-kőtengert.

