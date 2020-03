Nyarat idéző tömeg lepte el az utcákat a 2100 lelkes üdülőhelyen – ahol kétezer nyaralóingatlant tartanak számon –, az éttermekben nem volt szabad asztal, a fagylaltozóban sorban álltak az emberek - idézi a Magyar Nemzet Ambrus Tibort.

A kellemes időjás a többi balatoni településen is a nyaralókba csalogatta vissza a koronavírus elől menekülő városiakat. Balatonalmádiban már­cius 20-án bezárták a csoportos sétákra alkalmas strandokat, és több déli parti település önkormányzata is

keresi a megoldást a járvány során elvárható viselkedés helyi szabályozásának betartatására, a konfliktusok megszüntetésére.

Hosszú sor kígyózott a múlt hét közepén az egyik balatonlellei patika előtt, a déli parti élelmiszerboltok egy része csaknem nyári forgalmat bonyolít le ezekben a napokban, és az orvosi rendelőkben is többen várakoztak a megszokottnál.

Balatonlelle és Zamárdi polgármestere is arról számolt be a lapnak, hogy ennyi embernek nincs megfelelő infra­struktúra és nincs szolgáltatási kapacitás ebben az időszakban. Hasonló a helyzet a déli parton is.

A polgármesterek csak kérni tudják a szabályszegőket a helyi rendelet betartására, más eszköz nincs a kezükben. Mi is azon vagyunk, hogy minden ide érkező megismerje és betartsa a kormányrendelet alapján készült helyi szabályozást, többet nem tehetünk – mondta ­a lapnak Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester, a tóparti önkormányzatok érdekeit képviselő Balatoni Szövetség elnöke.

Miután a Balatonra visszatérők egész évre fizetik a helyenként igencsak magas ingatlanadót és a szemétszállítási díjat, az önkormányzatoknak nincs hatáskörük korlátozni az ingatlanban tartózkodást - emlékeztet összeállításában a Magyar Nemzet, amely szerint azzal is számolni kell, hogy az igazi tavasz beköszöntével a tantermen kívüli oktatástól szenvedő városi gyerekek hónuk alá csapják a laptopjukat, és leköltöznek a Balatonnál tartózkodó nagyszülőkhöz.

Nyitókép: MTIVarga György