Még mintegy ezer magyart kell hazahozni külföldről

Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatóján az Országgyűlés külügyi bizottságában.

Sátoraljaújhelyen már szerelik azt a kínai gépsort, amely a napokban megkezdi működését és havonta 2,8 millió maszkot tud gyártani. A hétvégén érkezett Kínából 400 ezer tabletta, amelynek hatóanyaga a kutatások szerint hatásos lehet koronavírusos megbetegedés esetén. A kínai-magyar légihídon várhatóan még a héten további 8 millió maszkot várnak Magyarországra - tette hozzá a külügyminiszter.

Elmondta, a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök kivétel nélkül Kínából érkeznek. Egész Nyugat-Európa és az Egyesült Államok is - ott áll sorba maszkért, lélegeztetőgépért. Ebben a válsághelyzetben a nemzeti válaszok "működnek", a nemzetközi szervezetek csak a helyüket keresik - jegyezte meg az unióra utalva Szijjártó Péter.

A külügyminiszter képviselői kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy készek segíteni a határon túli magyaroknak, erről konzultálnak szervezeteikkel.

Szijjártó Péter a járvány elleni védekezésről beszélt a parlament keddi ülésén is. Mint mondta, a küzdelemben a nemzeti válaszok működnek a legjobban, a brüsszeli koordináció háttérbe szorult. A tárcavezető napirend előtti felszólalásában, a NATO és az EU külügyminisztereinek értekezleteiről beszámolva kiemelte: mindenki nemzeti alapon, a nemzeti specifikumoknak, érdekeknek megfelelően hozta meg a döntéseit, míg a brüsszeli koordináció minden területen háttérbe szorult, legyen szó a repatriálásról vagy az egészségügyi védőeszközök beszerzéséről.

Már nyolcezren tértek haza

Szijjártó Péter képviselői kérdésre válaszolva elmondta: Magyarország történetének legnagyobb hazatérési akciója zajlik, eddig 7995 embert hoztak haza, és a mostani adat szerint még 928 ember hazaszállítását kell megszervezniük. A határátkelőhelyek részbeni újranyitásáról azt mondta: meg kell védeni az emberek egészségét, de biztosítani kell a gazdaság működőképességét is, így a teherforgalom minden szomszédos országgal működik.



A tárcavezető arról is beszélt: gazdaság újraindításával kapcsolatban kifejezetten jó alapról tudnak indulni, tavaly ugyanis rekordot döntött a magyarországi beruházások mértéke. Közölte: új vállalati beruházásokra rendkívül komoly összegeket nyitnak meg, indítanak például egy olyan beruházásösztönzési programot, amely már 150 ezer eurónyi beruházástól támogatja - 30 százalékról indulva 50 százalékos készpénztámogatási hányadig - a Magyarországon létrejövő munkahelyteremtő, -megőrző és versenyképesség-növelő beruházásokat - mondta, hozzáfűzve továbbá, hogy az Eximbankon keresztül egy 400 milliárd forintnyi összegű, kedvezményes kamatozású hitel- és egy 50 milliárd forintos garanciaprogramot indítanak meg. Indul egy olyan biztosítási program is, amely a bajba került exportáló cégeket segíti a nemfizetésből fakadó nehézségek áthidalásához.