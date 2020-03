Óvintézkedések ételrendeléshez

Bár sokan otthonaik falai közé kényszerültek a járvány megfékezése érdekében - akár önként, akár hatósági házi karanténban -, attól nem kell tartaniuk, hogy éhen maradnak. A NetPincér ételkiszállító és futárcég tájékoztatása szerint ugyanis országszerte 2000 partnerükkel közösen folyamatosan dolgoznak a kiszállításon. A cég a vásárlóknak küldött levélben arról is biztosította a potenciális megrendelőket, hogy továbbra is lehetséges a futárral való találkozás nélkül is kézhez kapni a megrendeléseket - írta a Napi.hu.

A NetPincér GO saját futárszolgáltatásukon keresztül ugyanis úgy lehet rendelni, hogy a kommentmezőben kérhető, hogy ne kelljen érintkezni a futárral, hagyja a futár az ajtó előtt vagy a kapunál a kiszállított ételt. Mivel a saját futárszolgálatnál akár élőben is követhető, hogy merre jár a futár, az alkalmazás pedig még értesítést is küld arról, hogy mikorra várható pontos érkezése, ezért a találkozás mellőzésével is idejében felvehető az étel. Fizetni online Szép-kártyával vagy bankkártyával lehet.

Azon partnereknek, akik nem részei a NetPincér GO étteremhálózatának, a kommentmezőben szintén jelezhető, ha nem szeretne valaki személyesen találkozni a futárral, az online kártyás fizetés pedig náluk is választható - írta a cég.

Ez már csak azért is fontos, mert

még a hatósági házi karanténra kijelölt személyek is fogadhatnak az ajtóban rendeléseket,

mert ezek az esetek nem számítanak szoros kontaktusnak. A Netpincér ebben az esetben mindenkit arra kér, hogy online kártyás fizetést válasszon és kerülje el a direkt kapcsolatot a futárral mindenki biztonsága érdekében.

A cég arra is lehetőséget ad, hogy ismerősök, rokonok, akár idősebb hozzátartozók számára is ételt rendeljenek a vásárlók, akár másik városba is. Ilyenkor javasolt előre értesíteni a futár érkezéséről a másik személyt. Ebben az esetben is kérik az online kártyás fizetést, illetve a kommentmező használatát.

A vállalkozás a vásárlók megnyugtatása végett közölte azt is, hogy milyen óvintézkedések mellett végzik tevékenységüket:

felhívták mind a 2000 éttermi és közel 2000 futár partnerüket a koronavírus miatt, hogy tudatosan kerüljék a közeli fizikai kapcsolatot az emberekkel, pl.: kézfogás, ölelés - mindenkinek javasolták a legalább egy méteres távolság megtartását.

elrendelték, hogy rendszeresen fertőtlenítsenek minden eszközt, amit munkájuk során használnak és mással is érintkezhet minimum 60 százalék alkoholtartalmú fertőtlenítő szerrel.

a futár partnereknek minden kiszállítás során a csomag átvétele előtt közvetlenül, illetve a csomag átadása után is rögtön fertőtleníteni kell a kezüket, sőt még arra is van iránymutatásunk, hogy hogyan fogják a csomagokat ahhoz, hogy a legkisebb eséllyel legyen indirekt kapcsolat az emberek között.

legalább a műszak elején és végén fertőtleníteni kell a kiszolgálási területet, a futár táskákat kívül-belül és minden olyan tárgyat, amivel érintkeznek mások is.

hivatalosan is megkérték az éttermeket arra, hogy ahol csak lehet biztosítsák futár partnereik számára a kézmosási lehetőséget az éttermekben, illetve a futár partnereiket 60 százalék feletti alkoholtartalmú kézfertőtlenítőkkel is ellátják.

Több városban (Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Győrött) osztottak a fogyasztóknak kis méretű, hordozható kézfertőtlenítő gélt is, miután hallották, hogy több ember már nem tudott beszerezni magának a boltokban. (Ez sajnos a hatalmas igény miatt már náluk is elfogyott.)

"Egészen addig, ameddig esetleg a hatóság biztonsági okokból nem szünetelteti a működésünket, vagy a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések nem lehetetlenítik el a kiszállítást, elérhető lesz a NetPincér országosan" - közölte a társaság.

